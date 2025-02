Blake Lively enfrenta processo judicial de R$ 34 milhões por difamação

A atriz Blake Lively está prestes a enfrentar um processo judicial movido pela empresa de relações públicas Street Relations, que a acusa de orquestrar um ataque à sua imagem nas redes sociais. O empresário Jed Wallace, proprietário da companhia, protocolou a ação na última terça-feira, dia 4, no estado do Texas, solicitando uma compensação punitiva no valor de US$ 6 milhões, equivalente a aproximadamente R$ 34 milhões.

Em declaração à revista Variety, os representantes legais de Lively afirmaram que a ação de Wallace é parte de uma campanha retaliatória contra a atriz. “Isso não é uma estratégia publicitária, mas sim uma resposta clara às alegações feitas no processo de assédio sexual e às denúncias apresentadas ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia”, indicaram.

Vale ressaltar que Jed Wallace e a Street Relations figuram como réus em um processo que Lively move contra o ator e diretor Justin Baldoni, seu colega de elenco no filme “É Assim que Acaba”. A atriz alega que Baldoni, juntamente com a empresa e outros envolvidos, promoveu uma campanha virtual para manchar sua reputação em Hollywood após ela denunciar supostos atos de assédio sexual durante as filmagens. Baldoni refuta as acusações e entrou com uma ação de difamação contra Lively.

No processo apresentado por Wallace, ele nega qualquer envolvimento na alegada campanha mencionada por Lively e afirma ter sofrido perdas financeiras significativas devido à sua associação com o caso.

Este litígio é o quinto relacionado ao contencioso entre Lively e Baldoni. Além da ação contra a Street Relations, os publicistas Jen Abel e Melissa Nathan também processam Lively por difamação, alegando que suas vidas foram drasticamente afetadas pelas acusações feitas pela atriz.

Documentos submetidos por Lively incluem mensagens trocadas entre os publicistas em agosto do ano passado, nas quais Nathan menciona que um indivíduo chamado Jed confirmou que a campanha negativa contra a atriz estava progredindo bem em plataformas como Reddit.

No final de dezembro do ano anterior, Lively ingressou com uma ação judicial contra Baldoni e Jamey Heath, principal produtor de “É Assim que Acaba”, acusando-os não apenas de assédio sexual, mas também de promover uma “campanha difamatória” durante as gravações do filme.

Baldoni rebateu as alegações e acusou Lively e seu marido de disseminar informações falsas sobre assédio sexual. Ele ainda fez denúncias de extorsão civil, difamação e invasão de privacidade.

O diretor também afirmou que o New York Times teve acesso antecipado à reclamação apresentada por Lively ao departamento responsável pelos direitos civis e sugere que estariam conspirando para arruinar sua reputação. O New York Times respondeu às acusações afirmando que são infundadas.