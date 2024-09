Black Pantera faz show no Sesc Belenzinho 

O Sesc Belenzinho traz a banda de hardcore Black Pantera no dia 21 de setembro, sábado as 20h30 na Comedoria, com ingressos de R$ 18 (Credencial Sesc) a R$ 60 (inteira).

O Black Pantera apresenta as músicas de seu quarto álbum de estúdio, Perpétuo. O som continua sendo um crossover de rock, punk, hardcore, funk e metal e se mantém pesado, mas traz novidades: acrescentando instrumentos de percussão, a banda se aproxima de seus laços ancestrais. O Power Trio é formado por Charles Gama (voz e guitarra), Chaene da Gama (baixo) e Rodrigo Pancho (bateria).

Black Pantera surgiu em 2014, em Uberaba, MG. Seu primeiro álbum, Project Black Pantera veio no ano seguinte, com excelente repercussão da imprensa. Abriram shows de artistas como Slayer e Sepultura e se apresentaram em festivais como Porão do Rock, Afropunk FR e Virada Cultural. Após assinarem com a gravadora Deck, em 2020 lançaram o single I Can’t Breathe em referência ao assassinato de George Floyd. No mesmo ano saiu o EP Capítulo Negro com releituras de músicas antirracistas. Em 2022 lançaram Ascensão, um divisor de águas na carreira do trio. A ótima repercussão do disco abriu espaço para shows no Rock in Rio, Primavera Sound e Lollapalooza. Em músicas como Padrão é o Caralho e Fogo nos Racistas eles não só reafirmavam sua bandeira antirracista como apresentaram a força e o peso do som, um crossover de rock, punk, hardcore, funk e metal. Em 2023 lançaram o EP em inglês Griô e, em maio de 2024, seu quarto disco de estúdio, Perpétuo. Tanto no ponto de vista sonoro como do conceito, o álbum amplia o que a banda já havia apresentado em Ascensão, expandindo o som, agregando mais estilos e instrumentos, sem perder a identidade, muito pelo contrário, fortalecendo a essência da banda. Atualmente a banda está em turnê do novo disco, com presença confirmada no Rock in Rio 2024 e Knotfest, e em shows com Living Colour, Sleaford Mods e Sepultura.

Serviço

Show: Black Pantera

Dia 21 de setembro. Sábado, às 20h30.

Valores: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada), R$ 18 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Comedoria (650 lugares). Classificação: 14 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700

Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)