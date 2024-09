Black Mantra celebra 10 anos de carreira em espetáculo inédito no Sesc Guarulhos

A banda Black Mantra, uma das mais conceituadas e respeitadas no circuito instrumental brasileiro, comemora uma década de trajetória no próximo dia 28 de setembro no Teatro do Sesc Guarulhos, com o projeto “BMX”.

O octeto, que traz uma fusão em sua sonoridade própria, tecida por funk, afrobeat, jazz, rock e psicodelia experimental, tem dois discos autorais lançados e uma trajetória marcada por apresentações em importantes palcos de todo o país, tanto em seu formato original quanto em parceria com grandes nomes da música brasileira, como Carlos Dafé e BNegão, sempre destacando-se pela sua potência e pressão sonora.

Para a apresentação, o grupo trará um formato totalmente inédito para o palco, em formato sinfônico. Além dos integrantes da Black Mantra, mais sete músicos participarão do espetáculo, com repertório composto por músicas dos álbuns lançados pela banda e releituras de ícones como Tim Maia, Jorge Ben e James Brown.

“Celebrar nossos 10 anos com espetáculo grandioso como esse é um marco na nossa trajetória. Queremos mostrar a evolução da Black Mantra, mantendo nossa essência e potência sonora, mas explorando novas possibilidades criativas. Esse formato inédito é uma maneira de honrar tudo o que construímos até aqui, além de celebrar as influências que moldaram nosso som. Estamos preparando uma noite que vai ser inesquecível, tanto para nós quanto para o público”, destaca o fundador e baixista da Black Mantra, Caio Leite.

Os ingressos estão disponíveis pela rede Sesc SP.

SERVIÇO

Black Mantra “BMX” – 10 anos de Black Mantra

Data: 28 de setembro de 2024, sábado

Horário: 20h

Local: Sesc Guarulhos

Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200 – Jardim Flor do Campo – Guarulhos/São Paulo

Ingressos a partir de R$ 15 pelo link