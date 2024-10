Black Friday: varejo espera alta de 9% nas vendas

A Black Friday é um dos eventos mais aguardados para o varejo, atraindo consumidores em busca de descontos e ofertas imperdíveis. Para 2024, as expectativas são otimistas: de acordo com uma pesquisa da Forbes, junto com a consultoria Neotrust, o varejo online projeta um crescimento de 9,1% no faturamento durante este período.

Para entender melhor esse cenário e como os varejistas podem se preparar, André Minucci, especialista em mentoria empresarial, compartilha algumas dicas:

Cenário de crescimento

A expectativa de crescimento nas vendas da Black Friday é um reflexo das mudanças no comportamento do consumidor, que, após a pandemia, se acostumou a realizar compras online.

Minucci destaca que o aumento da digitalização e a ampliação da oferta de produtos são fatores que contribuem para essa previsão positiva. “O varejo online se reinventou, e as empresas que investem em tecnologia e em uma boa experiência do cliente tendem a se destacar“, afirma.

Além disso, a consultoria Neotrust ressalta que a confiança do consumidor tem aumentado, o que impulsiona as compras. “As pessoas estão mais abertas a comprar online, especialmente quando se trata de promoções, e isso é um sinal claro de que o varejo precisa estar preparado para atender essa demanda crescente”, acrescenta Minucci.

Cuidados essenciais

Apesar das perspectivas positivas, o especialista alerta sobre a importância de os varejistas tomarem cuidados para garantir uma experiência de compra satisfatória.

Um dos principais pontos é a gestão do estoque.

“É fundamental que as empresas estejam atentas ao controle do estoque para evitar a falta de produtos, o que pode prejudicar as vendas e a imagem da marca”, recomenda.

Outro aspecto crucial é a comunicação clara e eficaz com os consumidores. Minucci sugere que os varejistas invistam em campanhas de marketing que informem os clientes sobre as ofertas e os produtos disponíveis. “Uma boa comunicação pode aumentar a confiança do consumidor e incentivar as compras”, diz ele.

“Além disso, o uso de redes sociais e e-mails marketing pode ser uma estratégia eficaz para manter os clientes informados e engajados.”

Foco na experiência do cliente

André também comenta a importância de proporcionar uma experiência de compra diferenciada. “As empresas devem estar preparadas para oferecer um atendimento ao cliente ágil e eficaz, tanto antes quanto depois da compra. Isso inclui ter canais de atendimento bem estruturados e disponíveis para responder a dúvidas e solucionar problemas”, explica.

Além disso, a otimização do site e o aprimoramento do processo de checkout são fundamentais. “Um site lento ou um processo de compra complicado podem afastar potenciais clientes. Portanto, é vital garantir que a plataforma esteja funcionando corretamente e que o caminho para a compra seja o mais simples possível”, orienta.

Com um planejamento adequado, atenção ao estoque, comunicação eficaz e foco na experiência do cliente, as empresas poderão não apenas alcançar, mas até superar as expectativas de vendas. André Minucci finaliza:

“O sucesso da Black Friday depende da preparação e da capacidade de adaptação dos varejistas às novas demandas do mercado. É uma grande oportunidade que não pode ser desperdiçada.” Com esses cuidados em mente, os varejistas estarão em uma posição privilegiada para colher os frutos da Black Friday e fortalecer sua presença no competitivo cenário do e-commerce, finaliza.