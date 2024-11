Black Friday: Saiba como evitar os golpes nesta época do ano

Com a chegada da Black Friday, consumidores de todo o Brasil aguardam ansiosamente por ofertas e descontos significativos. No entanto, o aumento de transações online durante esse período também atrai a atenção de golpistas e fraudes digitais. A advogada Mariana Filgueiras, sócia na área cível do escritório Marcelo Tostes Advogados e especialista em Direito do Consumidor, alerta sobre os cuidados essenciais para fazer compras de forma segura e evitar armadilhas que podem transformar o que parecia um bom negócio em um grande prejuízo.

“A Black Friday é um momento em que os consumidores precisam redobrar a atenção. Um dos principais pontos de vulnerabilidade está nas ofertas aparentemente vantajosas demais. É importante desconfiar de preços muito baixos e sempre comparar o valor dos produtos em diferentes lojas. Se o preço estiver muito abaixo da média, há grandes chances de ser um golpe,” explica Filgueiras.

A advogada recomenda sempre conferir a reputação do vendedor e evitar clicar em links de e-mails ou redes sociais sem verificar se são de fontes confiáveis. “Ao receber ofertas por e-mail ou redes sociais, evite clicar nos links diretamente. Prefira entrar no site oficial da loja e buscar o produto. Isso reduz o risco de cair em sites falsos, que se disfarçam de grandes marcas para roubar dados bancários e informações pessoais dos consumidores.”

Outro cuidado importante, segundo Filgueiras, é com a política de devolução e troca dos produtos adquiridos. “Sempre leia as políticas de troca e devolução das lojas, especialmente para compras realizadas online. Em caso de problemas, o Código de Defesa do Consumidor assegura o direito de arrependimento em até sete dias, mas é fundamental que o consumidor esteja ciente das condições para evitar frustrações.”

Por fim, Filgueiras reforça a importância de optar por métodos de pagamento mais seguros, como o uso de cartões de crédito ou intermediadores de pagamento confiáveis. “Ao evitar transferências bancárias diretas e optar por intermediários de pagamento, o consumidor aumenta sua segurança, pois, em caso de fraude, tem mais possibilidades de recorrer e proteger seu dinheiro. Caso opte por fazer PIX ou pagar boleto, preste muito atenção nas informações dos boletos”

Seguindo essas orientações, a advogada acredita que é possível aproveitar as oportunidades da Black Friday de forma mais segura e sem surpresas indesejadas.