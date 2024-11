Black Friday projeta 8% de aumento nas vendas do comércio, segundo ACISBEC

A Black Friday 2024, que será na sexta-feira (29), promete incrementar o movimento nas lojas de São Bernardo, conforme perspectiva da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo). Tradicional evento do comércio eletrônico, a expectativa é a de que as vendas tragam reflexos positivos para o varejo, incluindo os estabelecimentos físicos. A ACISBEC projeta um crescimento de 8% em relação ao ano passado.

A data já se consolidou como ocasião importante para o varejo, que aproveita a oportunidade para lançar campanhas, promoções e atrair o consumidor.

“A ampla campanha, que já começa antecipada, estimula o consumidor a ir às compras, o que acaba gerando maior movimento. Sem contar que há aqueles que esperam pela data e chance de ganhar descontos reais e fazer boas compras. Mesmo com o aumento do consumo digital, os consumidores ainda preferem visitar lojas físicas em busca de descontos e a conveniência de levar o produto na hora”, explica Valter Moura Júnior, presidente da ACISBEC.

Segundo pesquisas de intenção de compra, predominam os setores de roupas, calçados e acessórios, celular, perfume, móveis, artigos para o lar, computador, notebook e tablet, televisor e artigos de linha branca.

Golpes – Já neste início de novembro, as lojas virtuais e físicas lançam amplos anúncios de ofertas e promoções. No entanto, instituições financeiras estão alertando sobre riscos de fraude e golpes. A precaução destaca sobre roubo de dados e golpes.

A orientação indica redobrar atenção com ofertas mirabolantes, lojas em redes sociais e ter cuidado com cartões.