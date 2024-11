Black Friday: práticas para conquistar a confiança do consumidor

A Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net), principal representante de empresas do ecossistema digital, reforça a importância da Black Friday para o impulsionamento do comércio eletrônico, com foco em uma oportunidade real para consumidores aproveitarem ofertas e realizarem compras de forma segura e vantajosa. Para isso, a entidade traz orientações tanto para consumidores quanto para lojistas.

“A Black Friday é uma data importante para o comércio eletrônico, mas ela realmente faz sentido se o comércio adotar práticas que reforcem a confiança e experiência positiva do consumidor, assim essa relação é fortalecida”, ressalta Gerson Rolim, consultor do Comitê de Meios de Pagamento e Antifraude da camara-e.net.

Segundo o especialista, a recomendação aos consumidores é priorizar compras em lojas confiáveis, observando se os sites possuem certificados de segurança, e evitar clicar em links suspeitos enviados por e-mails ou redes sociais. “Antes de finalizar a compra, é importante conferir as condições de troca, devolução e entrega, além de guardar comprovantes, como notas fiscais e e-mails de confirmação, para resolver possíveis problemas”, orienta.

“O consumidor precisa ficar atento para evitar armadilhas, que são mais comuns em épocas de grande volume de transações no comércio eletrônico, e garantir que esteja fazendo compras vantajosas de forma segura”, alerta Rolim.

Já para os lojistas, a entidade reforça a importância de oferecer descontos reais e comunicar de forma clara todas as condições de venda, como prazos e custos adicionais. Além disso, chama a atenção para o cumprimento das regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). “Também é importante garantir que os sites estejam preparados para lidar com o aumento do tráfego e que os dados dos consumidores sejam protegidos contra fraudes”, diz o consultor da camara-e.net.

Por fim, a associação ressalta a importância de um atendimento eficiente para tirar dúvidas e resolver problemas rapidamente dos consumidores.

