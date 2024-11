Black Friday no atacarejo: veja produtos que você encontra no Assaí para economiza

A Black Friday é uma das datas mais aguardadas pelos clientes brasileiros(as), e o Assaí Atacadista está preparado para oferecer economia e comodidade nesta época do ano. A partir desta segunda-feira, 18/11, e até o fim da semana (22/11), a rede realiza o seu “Esquenta Black Friday” com preços ainda mais baixos e imperdíveis em diversas categorias, como eletro, perfumaria, alimentos básicos, bebidas, pneus, produtos de limpeza e autocuidado, entre outros. Nesse período, os(as) clientes também encontram oportunidades exclusivas no app Meu Assaí e facilidades de pagamento com descontos customizados. A ação antecede os preparativos para o grande dia da Black Friday (29/11), e já trazem mais opções para os(as) clientes seguirem economizando.



Categorias para economizar no atacarejo

Para a Black Friday deste ano, o Assaí aposta em preços baixos e diversidade de sortimento para os(as) seus(as) clientes durante a temporada.



Confira as principais ofertas disponíveis no Assaí em São Paulo para as lojas de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Caraguatatuba, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jundiaí, Limeira, Paulínia, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste, São José dos Campos Dutra, Sorocaba e Taubaté de até 22/11:



ALIMENTOS E BEBIDAS

Cerveja Heineken Long Neck (250ml) – R$ 3,99 cada;

Cerveja Pilsen Skol Lata (269ml) – R$ 2,39 cada;

Cerveja Corona Extra Long Neck (330 ml) – R$ 5,99;

Cerveja Patagonia Lata (350ml) – R$ 3,99 cada pelo app Meu Assaí;

Café Brasileiro Tradicional ou Extraforte (500g) – R$ 17,99 por 3 unidades;

Feijão Carioca Broto Legal (1kg) – R$ 7,09 cada;

Macarrão com Ovos Petybon (500g) – R$ 2,79 por 3 unidades.

PNEUS

Pneus 175/70R13 XBRI FASTWAY – R$ 239 cada;

Pneu Aro 13 XBRI FASTWAY – R$ 229 cada.

LIMPEZA

Lava-Roupas em Pó Tixan Ypê (800g) – R$ 6,99 cada;

Lava-Roupas em Pó Lavagem Perfeita Omo (5,6kg) – R$ 57,90 cada;

Água Sanitária Branca Triex ou Agifácil (5L) – R$ 8,49 cada;

Creme Dental Tripla Ação Colgate (120g) – R$ 4,29 por 3 unidades.

Assaí 50 anos

O público ainda pode aproveitar o “Esquenta Black Friday” para participar da celebração de 50 anos do atacadista. Com vigência até o dia 30 novembro, a campanha está dando mais de R$ 20 milhões em prêmios, incluindo um único ganhador de R$ 5 milhões – o maior já pago por uma empresa do setor de atacarejo, além do sorteio de 1500 cabines (cada uma com direito a acompanhante, totalizando 3 mil clientes), para uma viagem no Navio Assaí (MSC Seaview) – fechado exclusivamente para a marca. A viagem acontecerá em fevereiro de 2025, com rota entre Santos, no litoral paulista, e Ilha Grande (RJ). Além disso, o público também está concorrendo a 50 mil prêmios instantâneos de R$ 100 diretamente no caixa.



Para concorrer, basta cadastrar-se pelo site www.aniversarioassai.com.br, pelo WhatsApp (11) 5694-4554 ou nos totens disponíveis nas lojas. Após o cadastro, é necessário informar o CPF ou CNPJ no caixa. A cada R$ 100 em compras (acumulados) em qualquer loja Assaí Atacadista no Brasil, os(as) clientes recebem um número da sorte para participar de todos os sorteios, como os prêmios instantâneos de R$ 100 diretamente no caixa, a viagem para o Navio Assaí e o grande prêmio final de R$ 5 milhões.



Facilidades de pagamento

Reforçando o compromisso de oferecer conveniência aos seus clientes, o Assaí disponibiliza facilidades de pagamento exclusivas durante o “Esquenta Black Friday”. A rede aceita Pix, todas as bandeiras de cartões de crédito e débito, Vale-Alimentação e Auxílio Brasil. Além disso, oferece parcelamento em até 3x sem juros no Passaí (bandeira de crédito própria da Companhia) para qualquer categoria, assim como compras em 4x para eletroportáteis, móveis e plásticos, e 10x para pneus, colchões, lavadoras de alta pressão, ar-condicionado e televisores.



Os clientes também podem aproveitar as ofertas por meio do app Meu Assaí, que disponibiliza descontos exclusivos e promoções personalizadas para os(as) usuários(as), de acordo com cada região. Quem optar pelo aplicativo pode fazer suas compras e receber direto em casa via iFood, Rappi e Uber (Cornershop), além de informações sobre horários de funcionamento da unidade mais próxima e acesso ao programa de cashback do Assaí.