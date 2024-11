Black friday: dicas para comprar na internet com segurança

A Black Friday tem origem nos Estados Unidos e oficialmente ocorre na última sexta-feira do mês de novembro. Aqui no Brasil, a data foi ampliada e se tornou um período promocional imperdível para comerciantes e consumidores do país inteiro. O comércio online tem destaque nas ofertas de Black Friday e representa a maior parcela de vendas nessa época do ano. E com o crescimento da popularidade dela, a cada ano somos mais impactados com ações de marketing, propagandas e anúncios na internet que divulgam ofertas tentadoras.

Entretanto, junto com essas oportunidades, podem surgir verdadeiras propagandas enganosas, sites falsos, fraudes e outros tipos de golpes. Por isso, é importante ter atenção na hora comprar para evitar riscos, como vazamentos de dados, perdas financeiras, práticas abusivas e demais prejuízos. Então, para te auxiliar nessa Black Friday, trouxemos dicas para que você possa se proteger e aproveitar as melhores ofertas com segurança.

Monitore a evolução dos preços

Pesquisar e acompanhar os preços dos produtos que você deseja comprar é uma medida essencial para colocar em prática alguns dias ou semanas antes da Black Friday. Isso porque é comum encontrarmos lojas que aumentam os valores dos produtos previamente e depois reduzem os preços para os valores originais durante a data. Assim, essas lojas divulgam essa redução como promoções e oferecem descontos falsos. Para ajudar no monitoramento de preços e fugir dessas situações, existem ferramentas focadas em comparação de preços e registros das variações dos valores em determinados períodos, como Zoom e Buscapé.

Verifique se o site é seguro

Antes de inserir os seus dados pessoais e informações de pagamento, sempre verifique se está acessando um site com segurança. Infelizmente, alguns criminosos criam sites falsos bem semelhantes aos sites grandes de e-commerce, como Magazine Luiza e Amazon, por exemplo. Portanto, é essencial checa se a URL (endereço do site) está correta. Caso desconfie da página ou esteja comprando em um site novo, você pode clicar no ícone ao lado do endereço da página no seu navegador para verificar se a conexão é segura. Isso significa que o site possui um certificado de segurança válido para proteger os seus dados.

Confira a reputação da empresa

Atualmente, há diferentes formas de pesquisar sobre a reputação de lojas online. É possível buscar informações sobre a competência da empresa em plataformas de reclamações, como o Reclame Aqui ou ainda o portal Consumidor.gov.br do Governo Federal. Analisar as avaliações dos clientes do site também é uma maneira importante de conferir a confiabilidade da empresa. Existem plataformas que oferecem um espaço dentro do próprio site para que os consumidores deixem as suas opiniões sobre os produtos. Além disso, para os casos em que essa opção não está disponível, você pode verificar as avaliações do Google ou ainda os comentários nas redes sociais da empresa.