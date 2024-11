Black Friday: dicas para aproveitar as promoções sem comprometer o bolso

Cerca de 85% das pessoas já estão planejando comprar na próxima Black Friday, que acontece em 29 de novembro, uma das maiores épocas de vendas no ano. Com a proximidade da data, o educador financeiro do Sicoob Eduardo Trigueiro, ressalta a importância da conscientização para fugir de golpes e realizar compras conscientes.



A pesquisa, chamada “Panorama do Consumo Black Friday 2024”, ouviu 27 mil pessoas e foi realizada pelo Mercado Livre/Mercado Pago, mostrando como a maioria dos brasileiros estão dispostos a gastar nessa data.

Porém, o educador financeiro alerta que, mesmo com o “dinheiro extra” do 13º salário na conta, é preciso tomar alguns cuidados para não cair em uma grande cilada neste mês: o endividamento. “Muita gente espera ansiosamente pela Black Friday todo ano, mas é preciso se atentar se as compras vão caber no orçamento e se não vão atrapalhar o planejamento financeiro da família”, diz.



Segundo o especialista, o ideal é monitorar com antecedência os produtos que pretende comprar. “O primeiro ponto a ser analisado é se o preço realmente é uma oferta, sendo assim, o ideal é pesquisar antes o produto que você pretende comprar para verificar se houve realmente um bom desconto na Black Friday”, explica.

Outro critério que deve ser analisado é se o valor da compra cabe no seu orçamento. “Nesse sentido, frear a empolgação é um ótimo primeiro passo. No caso, é necessário verificar se, de fato, você precisa do produto neste momento ou se pode esperar mais um tempo”, questiona o educador financeiro.



Trigueiro diz que o ideal é pagar à vista, principalmente se houver um desconto maior. Mas, caso não exista essa possibilidade, é necessário verificar se as parcelas cabem no orçamento e se terá condições financeiras de pagar a fatura do cartão, para que não fique inadimplente. “E sempre é bom lembrar: não achou o que estava procurando? Espere a queima de estoque e as ofertas do início do ano”, lembra o especialista.



Atenção a compra on-line – pode se golpe!



Nesse período, os cibercriminosos ficam ainda mais alvoroçados, buscando enganar consumidores desavisados. Os golpes estão cada vez mais engenhosos e os criminosos utilizam da “lábia” para enganar os compradores. Prestar atenção na URL do site em que está comprando o produto, desconfiar de valores muito baixos, não clicar em links repassados por mensageiros e estar atento às maquininhas quando passar o cartão são algumas dicas para evitar ciladas nesse período. “Pesquise a reputação antes de comprar para evitar fraudes”, sugere o especialista.



Outra dica que Eduardo recomenda é: antes de comprar, preste atenção no tipo de compra para o período de troca (on-line ou física), na procedência do produto e na possibilidade de sair de linha. Isso ajudará a evitar problemas futuros e garantir seus direitos como consumidor.



Clínicas Financeiras

Para ter mais dicas de como não gastar muito e fugir de problemas na Black Friday, agende uma conversa com orientador financeiro do Sicoob aqui.

