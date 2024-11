Black Friday: Defensoria promove mutirão de orientação jurídica sobre direitos do consumidor

A Defensoria Pública de SP promove nesta quinta-feira (28/11), véspera da Black Friday, um mutirão para atender e prestar orientações ao público sobre direitos do consumidor. Promovido pelo Núcleo Especializado dos Direitos do Consumidor (Nudecon), o atendimento ocorrerá nas estações Tatuapé e Ana Rosa do metrô, das 9h às 16h, e no posto de atendimento da Defensoria na Assembleia Legislativa de SP (Alesp).

O objetivo da iniciativa é orientar e conscientizar a população sobre direitos do consumidor e a relação com bancos e instituições financeiras, além de prestar orientações jurídicas sobre temas como superendividamento, renegociação de dívidas, juros abusivos, entre outros.

“Com a orientação jurídica, a Defensoria Pública busca promover educação financeira, ajudando por exemplo a identificar possíveis taxas de juros abusivas em contratos bancários, e, também, contribuir para um consumo consciente”, afirmou a defensora

Estela Guerrini, coordenadora do Nudecon.

Serviço:

O que: Orientações jurídicas da Defensoria Pública sobre direitos dos consumidores

Quando: Quinta-feira (28/11)

Onde: Estações Ana Rosa e Tatuapé do Metrô, das 9h às 16h, e no posto de atendimento da Defensoria na Assembleia Legislativa de SP (Alesp), das 10h às 16h