Black Friday: alimentos e itens básicos ganham destaque com a alta da inflação

A Black Friday, tradicionalmente associada a eletrônicos e vestuário, assume um novo perfil neste ano no Brasil, refletindo o impacto da inflação sobre os consumidores. Em uma pesquisa recente, 27% dos entrevistados afirmaram iniciar a busca por preços com pelo menos três meses de antecedência, revelando uma preocupação crescente com a aquisição de alimentos e itens essenciais.

Com a alta dos preços atingindo categorias básicas, como carnes, que subiram em média 8,33%, café com um incremento de mais de 29%, e azeite registrando um aumento de 32% nos últimos doze meses, a população vê na Black Friday uma chance para aliviar o orçamento doméstico. Neste contexto, supermercados têm se preparado para atender à demanda por descontos, já oferecendo promoções em produtos como o azeite.

A expectativa por descontos nos supermercados não se limita às lojas físicas. O comércio online também registra um aumento significativo no interesse por alimentos e bebidas, com uma plataforma de vendas observando um crescimento de 190% nas buscas entre janeiro e outubro deste ano. Essa tendência reflete uma adaptação dos consumidores que agora incluem itens básicos em suas listas de compras para a temporada de ofertas.

“A preparação antecipada é crucial para gerenciar essa sazonalidade”, comenta um representante do setor varejista. Com essa nova realidade, a Black Friday se transforma em uma estratégia não apenas para adquirir produtos desejados, mas também para manter as despesas sob controle frente à economia desafiadora do país.