Black Charme Ice esquenta Réveillon no Arena Club, em Santos

Para esquentar a chegada de 2024, o Arena Club recebe a 10ª edição do Black Charme Ice no dia 30, a partir das 20 horas. Com a temática “Black Hits 2000”, o maior baile da Baixada Santista traz um lineup de peso com os DJs Erick Jay, Sammy, Mamuth, Fox, Amendoim e Leon.

Muito R&B, hip hop e black music tomarão conta da casa. Para dar start na festa, a noite começa com um “aulão” de passinhos de charme, com os dançarinos e professores Gabriel Vinícius e Murilo Prado.

Os ingressos estão à venda no site Articket, com valores a partir de R$ 35. A entrada de menores de 18 anos acontece apenas acompanhados dos pais, responsáveis ou por meio de procuração assinada e reconhecida em cartório.

Serviço

10º Black Charme Ice

Data: 30/12 – Sexta-feira

Horário: a partir das 20 horas

Ingressos: Black Charme Ice – Black Hits 2000 – Articket

Local: Arena Club – Rua Senador Pinheiro Machado, 33 – Vila Mathias, Santos