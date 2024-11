Bitcoin retoma alta após perdas, marcando semana histórica com novo recorde de preço

Na tarde desta quinta-feira, por volta das 13h30, o Bitcoin apresentou uma valorização de 1% nas últimas 24 horas, sendo cotado a US$ 89.292,89, conforme dados fornecidos pela CoinGecko. Este movimento positivo do Bitcoin ocorre em um cenário onde o mercado de criptomoedas como um todo voltou a ultrapassar a marca de US$ 3 trilhões em capitalização, patamar não atingido desde novembro de 2021. Especificamente, o Bitcoin registrou um aumento superior a 30% em seu valor.

O recente impulso nas moedas digitais teve início após a confirmação da eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. A expectativa no mercado é que o novo governo adote uma postura mais favorável ao livre mercado em comparação com a administração de Joe Biden, que vinha promovendo uma maior regulamentação do setor de criptomoedas.

Fábio Plein, diretor regional para as Américas da Coinbase, expressou otimismo sobre o futuro próximo do mercado. “Mantemos uma perspectiva positiva para o quarto trimestre de 2024, com possibilidade de extensão até o primeiro trimestre de 2025”, afirmou Plein. Ele destacou que uma antecipada mudança regulatória nos EUA poderia impulsionar a demanda entre investidores institucionais e consolidar a posição das criptomoedas no cenário internacional.

Além disso, Sebastián Serrano, CEO e cofundador da Ripio, manifestou confiança no potencial do Bitcoin para atingir a marca de US$ 1 milhão até o final desta década. “O Bitcoin é o equivalente ao ouro para nossa geração. Portanto, é razoável esperar que ele supere o valor do metal precioso, alcançando cifras na casa dos milhões de dólares”, comentou Serrano durante uma entrevista ao Money Times.