Bitcoin recua sem conseguir sustentar recuperação inicial

Na quinta-feira, 27 de outubro, o preço do bitcoin sofreu uma nova desvalorização, interrompendo uma tentativa de recuperação que havia se manifestado nas primeiras horas do dia. Esta movimentação reforça a tendência de baixa da principal criptomoeda, que já acumula cinco sessões consecutivas de perdas, impulsionada pela ausência de avanços substanciais nas promessas feitas pelo governo de Donald Trump em prol do ambiente regulatório para ativos digitais.

De acordo com informações da Binance, nas 24 horas que antecederam às 16h50 (horário de Brasília), o bitcoin apresentava uma queda de 0,28%, sendo cotado a US$ 83.878,64, enquanto o ethereum registrava uma diminuição de 0,48%, valendo US$ 2.290,43.

As recentes ameaças tarifárias por parte do presidente Trump têm contribuído para afastar os investidores dos ativos considerados mais arriscados, deixando as criptomoedas em uma posição vulnerável. Apesar de uma leve alta observada mais cedo no dia, o bitcoin não conseguiu manter esse ímpeto e voltou a cair.

Além disso, o recente ataque à Bybit, que é reconhecida como a segunda maior corretora de criptomoedas em termos de volume negociado globalmente, continua a impactar negativamente o sentimento do mercado. A analista Susannah Streeter, da Hargreaves Lansdown, comentou: “Sem um movimento claro e firme por parte de Trump demonstrando apoio ao setor de criptomoedas, o clima de apreensão parece estar longe de acabar.”

Em um contexto mais amplo, o Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) acusou hackers associados à Coreia do Norte pela realização de um dos maiores furtos de criptomoedas já conhecidos publicamente. Esse ataque resultou na apreensão de aproximadamente US$ 1,5 bilhão em ethereum de uma empresa baseada em Dubai e ocorreu no início deste mês com foco na Bybit.

A trajetória negativa das criptomoedas está em sintonia com a queda das ações do setor tecnológico. O índice Nasdaq apresentou perdas superiores a 1% por volta das 16h59 (horário de Brasília). Mesmo após anunciar resultados financeiros e projeções que superaram as expectativas anteriormente, as ações da Nvidia sofreram uma desvalorização superior a 5% nas negociações em Nova York. Isso se deve a preocupações relacionadas à produção dos chips Blackwell da empresa, que podem impactar as margens de lucro mais rapidamente e severamente do que o previsto.