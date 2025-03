Bitcoin e Altcoins sofrem queda após declarações de Donald Trump

Na última segunda-feira (3), o bitcoin (BTC) não conseguiu manter os ganhos registrados no dia anterior, quando uma declaração do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia elevado o otimismo no mercado de criptomoedas. A moeda digital viu uma significativa desvalorização, retornando a níveis próximos aos que apresentava antes do apoio de Trump à criação de uma reserva estratégica de ativos digitais nos EUA.

Por volta das 17h00 (horário de Brasília), o bitcoin era negociado a US$ 85.663, representando uma queda de 8,4% nas últimas 24 horas. O ether (ETH), token da rede Ethereum, também enfrentou um declínio acentuado, caindo 15,1% e cotado a US$ 2.112. De acordo com informações coletadas pelo CoinGecko, o valor total de mercado das criptomoedas globalmente atinge cerca de US$ 3 trilhões. Em termos de reais, o bitcoin apresentou perdas de 8,3%, com um preço em torno de R$ 508.542, conforme dados do Cointrader Monitor.

Além do bitcoin e do ether, outras altcoins também sofreram quedas significativas. O XRP, ativo digital da Ripple voltado para pagamentos internacionais, desvalorizou-se em 17,5%, sendo cotado a US$ 2,38. Solana registrou uma queda de 17,3%, alcançando US$ 142,34, enquanto o BNB, token da Binance Smart Chain, viu seu valor diminuir em 8,7%, estabelecendo-se em US$ 572,76.

No domingo anterior à queda acentuada dos preços, Trump havia animado os investidores ao anunciar via sua rede social Truth Social que os EUA planejam criar uma reserva estratégica de bitcoin para se estabelecer como “a capital das criptomoedas no mundo”. O ex-presidente sugeriu que essa reserva incluiria não apenas o BTC, mas também outras moedas digitais como ether (ETH), XRP, solana (SOL) e cardano (ADA).

No que diz respeito aos fundos negociados em bolsa (ETFs) vinculados ao bitcoin nas bolsas americanas, na última sexta-feira (28), foi reportado um saldo líquido positivo de US$ 94,3 milhões. Essa marca encerrou uma sequência de oito pregões consecutivos com saídas de capital. Os ETFs que se destacaram nesse movimento foram o ARKB da Ark Invest, que teve um superávit de US$ 193,7 milhões em compras em relação às vendas, e o FBTC da Fidelity com um volume positivo de US$ 176 milhões.