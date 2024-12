Bitcoin atinge novo recorde após proposta de Trump sobre criptomoedas

Na última segunda-feira (16), o preço do bitcoin superou a marca de US$ 106 mil (equivalente a R$ 639,42 mil), atingindo um novo recorde. O impulso para essa alta veio das declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que indicou a possibilidade de criar uma reserva estratégica de bitcoin, semelhante à reserva estratégica de petróleo dos EUA. Tal anúncio gerou um aumento significativo no entusiasmo entre os investidores em criptomoedas.

O valor máximo registrado foi de US$ 106.533; no entanto, às 9h15 (horário de Brasília), a moeda digital recuou para US$ 103.917, marcando uma alta de 2,6% em comparação ao fechamento da sexta-feira anterior (13). Enquanto isso, o ether também apresentou valorização, com um aumento de 0,4%, alcançando US$ 3.918.

De acordo com Tony Sycamore, analista da IG, “estamos em território de céu azul aqui” e destacou que o próximo alvo do mercado é a marca de US$ 110 mil. Ele observou que a correção esperada por muitos investidores não ocorreu devido às novas informações que circularam.

A confiança do mercado também recebeu um impulso adicional com a inclusão das ações da MicroStrategy no índice Nasdaq 100. Esta mudança deve fomentar ainda mais o fluxo de investidores para a empresa, que se tornou uma das maiores compradoras de bitcoin no mundo.

Desde o início do ano, o bitcoin já acumula uma impressionante valorização de 192%, impulsionada pela expectativa de que o governo Trump adotará políticas regulatórias mais favoráveis às criptomoedas. Trump declarou à CNBC no final da semana passada: “Vamos fazer algo grandioso com as criptomoedas porque não queremos que a China ou qualquer outro país nos ultrapasse – queremos ser os líderes nesta área”.

Quando questionado sobre a criação de uma reserva estratégica de criptomoedas, Trump respondeu afirmativamente: “Sim, acho que sim”.

Dados da CoinGecko indicam que os governos em todo o mundo possuíam cerca de 2,2% da oferta total de bitcoin em julho deste ano. Os Estados Unidos detêm quase 200 mil bitcoins, avaliadas em mais de US$ 20 bilhões com base nos preços atuais. Outros países como China, Reino Unido, Butão e El Salvador também possuem quantidades significativas da criptomoeda.

Além disso, líderes globais estão considerando a possibilidade de adotar reservas estratégicas em criptomoedas. O presidente russo Vladimir Putin comentou recentemente que as ações do governo dos EUA estão minando o papel do dólar como moeda de reserva global e levando países a explorar alternativas como o bitcoin: “Quem pode proibir o bitcoin? Ninguém”, afirmou Putin.

No entanto, nem todos compartilham dessa visão otimista. Chris Weston, chefe de pesquisa da Pepperstone, enfatizou a necessidade de cautela ao considerar uma reserva estratégica em BTC, destacando que um desenvolvimento nesse sentido pode não ocorrer em breve e exigiria um planejamento cuidadoso para evitar repercussões no mercado.

Desde as eleições em 5 de novembro até agora, o valor do bitcoin cresceu mais de 50%. O mercado total das criptomoedas quase dobrou neste ano, ultrapassando os US$ 3,8 trilhões (R$ 22,92 trilhões), segundo a CoinGecko.

A Nasdaq anunciou na última sexta-feira que as ações da MicroStrategy serão adicionadas ao índice Nasdaq-100 a partir do dia 23 de dezembro. Este movimento eleva o valor de mercado da MicroStrategy para cerca de US$ 94 bilhões (R$ 567,04 bilhões), consolidando-a como a maior detentora institucional de bitcoins no mundo.

De acordo com Matthew Dibb, diretor de investimentos da gestora Astronaut Capital, “a inclusão parece um pouco inesperada, mas isso não diminuiu a empolgação sobre o que muitos acreditam ser o início de um ciclo positivo para os preços do bitcoin”.