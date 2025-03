Bitcoin apresenta queda moderada após valorização significativa

No final da tarde desta quinta-feira, 20 de outubro, o Bitcoin experimenta uma leve diminuição em seu valor, após uma significativa valorização observada no dia anterior. O movimento de ajuste ocorre em meio a um cenário de reavaliação do mercado financeiro.

A recuperação do preço do Bitcoin foi impulsionada por declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Ele acalmou os investidores ao classificar os riscos inflacionários resultantes das tarifas impostas por Donald Trump como “transitórios”, o que gerou um otimismo momentâneo no mercado.

Por volta das 16h10 (horário de Brasília), a criptomoeda era negociada a US$ 83.981, apresentando uma queda de 2,0%. O Ethereum também acompanhou essa tendência, caindo 3,98% e sendo cotado a US$ 1.973,24, conforme dados da plataforma Binance.

A analista técnica da Ripio, Ana de Mattos, comentou sobre a valorização expressiva do Bitcoin no dia anterior, quando o preço subiu 4,64% após o Fed decidir manter as taxas de juros inalteradas. “O Bitcoin deixou a faixa de US$ 83 mil e alcançou uma máxima de US$ 87.453”, detalhou.

George Glover, correspondente da Barron’s, acrescentou que o aumento no valor dos ativos ocorreu porque o Fed não demonstrou urgência em alterar as taxas de juros. Ele ressaltou que a robustez da economia norte-americana tende a estimular a demanda por ativos considerados de risco, como ações e criptomoedas.

Em um evento dedicado ao setor de criptomoedas realizado em Nova York, Donald Trump não forneceu atualizações sobre a reserva estratégica americana de Bitcoin que foi instituída por ele no início deste mês. No entanto, reafirmou sua visão: “Juntos, faremos dos EUA a capital mundial do Bitcoin”.

No âmbito corporativo das criptomoedas, a bolsa Kraken revelou a aquisição da plataforma NinjaTrader por impressionantes US$ 1,5 bilhão, marcando uma das transações mais significativas já registradas neste mercado dinâmico.