“Birds of a Feather” de Billie Eilish: A Música Mais Reproduzida no Spotify em 2024

A canção “Birds of a Feather”, interpretada pela artista Billie Eilish, conquistou o título de música mais ouvida no Spotify durante o ano de 2024. Composta em colaboração com seu irmão e produtor, Finneas O’Connell, a faixa acumulou impressionantes 1.775.172.881 reproduções na plataforma de streaming, assegurando à jovem cantora, de apenas 23 anos, o primeiro lugar entre as músicas mais populares do ano.

Lançada em maio, “Birds of a Feather” superou a concorrente “Espresso”, da artista Sabrina Carpenter, que finalizou o ano com 1.774.525.704 ouvintes. Essa diferença de quase 650 mil audições destaca o impacto significativo da nova música de Eilish no cenário musical atual.

A canção, que integra o álbum “Hit Me Hard and Soft”, também obteve sucesso nas paradas internacionais, alcançando a segunda posição na Billboard Hot 100. Além disso, “Birds of a Feather” será destaque em diversas categorias do Grammy no próximo mês, incluindo Música do Ano, Gravação do Ano e Melhor Performance Pop Solo.

Recentemente, Finneas O’Connell compartilhou suas reflexões sobre o desempenho da música em entrevista à revista Variety. O produtor expressou sua cautela em relação ao potencial sucesso da faixa, afirmando: “De certa forma, sou um pouco mais desconfiado quando as pessoas me dizem que acham que algo vai ser um grande sucesso, porque parece que estão azarando; ou porque, geralmente, as pessoas dizem isso sobre coisas que soam como algo que já existe”.

Ele também comentou sobre a recepção inicial da música por parte da gravadora e amigos próximos: “Toda vez que tocávamos ‘Birds of a Feather’, eles meio que enlouqueciam”. Essa reação demonstra a confiança criativa que Eilish e seu irmão têm em seu trabalho.

Com uma temática centrada em um amor avassalador, Billie Eilish escolheu “Birds of a Feather” para sua performance no encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, realizado em agosto do ano passado. A apresentação ao vivo foi transmitida de Los Angeles, cidade que sediará os Jogos Olímpicos de 2028.

Em setembro de 2023, a canção ganhou um clipe dirigido por Aidan Zamiri, pouco antes do início da turnê mundial da cantora, que está programada para se estender até meados deste ano.