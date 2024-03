Biquini e Nenhum de Nós celebram amizade de quase quarenta anos no Qualistage

Duas bandas irmãs. Duas bandas com formações longevas e pencas de sucessos ao longo de quase quatro décadas. Dia 10 de maio tem maratona no Qualistage, às 21h, com os shows de Biquini e Nenhum de Nós. Os fãs podem ter certeza que sairão cansados de tanto cantar.

– Cada banda fará seu show, mas é inevitável que a gente prepare um encontro de todo mundo no palco – adianta Bruno Gouveia, cantor do Biquini, feliz por encontrar os gaúchos mais uma vez. – É sempre um prazer tocar com o pessoal do Nenhum, são nossos grandes amigos.

Fundado em 1986 em Porto Alegre, o Nenhum de Nós é um dos principais representantes do rock gaúcho, e um dos poucos a atravessar essas quase quatro décadas em plena atividade, lançando discos e excursionando pelo Brasil. Sua rara presença no Rio é uma oportunidade de ouro para o público ouvir sucessos como “O astronauta de mármore” (versão para “Starman”, de David Bowie, que apresentou o Camaleão do Rock a muita gente no Brasil), “Camila, Camila” e “Amanhã ou depois”.

Sempre nos palcos e nos estúdios, a banda liderada pelo cantor Thedy Corrêa lançou recentemente o disco pandêmico “Feito em casa” (2020), e, antes, “Doble chapa” (2018), alternando-se entre as apresentações acústicas e elétricas pelo Brasil.

Já o quarteto carioca Biquini, de Bruno Gouveia, Carlos Coelho (guitarra), Álvaro Birita (bateria) e Miguel Flores da Cunha (teclados) – além do baixista convidado Marcelo Magal e do saxofonista Walmer Carvalho – é uma das bandas do rock brasileiro que mais pisam nos palcos. Até o lendário produtor Liminha comentou, quando produziu o disco “As voltas que o mundo dá”: “Só podíamos gravar alguns dias por semana. Como os caras fazem show!”.

Sempre voando pelos quatro cantos do Brasil ao som de sucessos como “Vento ventania”, “Janaína”, “Zé ninguém” e “Roda gigante”, o Biquini lançou recentemente uma marca de espumante e gravou uma nova versão para o clássico “Tédio”, com a participação do apresentador Alex Escobar.

Uma noite de bandas irmãs e muitos sucessos!

Dia 10 de Maio

Show às 21h30

Abertura da casa às 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca

Classificação: 18 anos. Sujeito a alteração por decisão judicial.

Bilheteria Oficial

Shopping Via Parque – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, 22775-003

Segunda a Sábado das 11h às 20h

Domingo e Feriados das 13h às 20h

Venda https://www.ticketmaster.com.br/event/biquini-cavadao-e-nenhum-de-nos

A partir de R$: 90,00

Classificação etária de 18 anos – menores somente acompanhados dos responsáveis

Capacidade: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas

Informações: https://qualistage.com.br/

O espaço possui acessibilidade