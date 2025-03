Biópsias em 24h: porque o câncer não pode esperar

Na oncologia, cada dia conta. O tempo entre a suspeita de um tumor identificado em exames de imagem, como ultrassonografia ou tomografia, e o início do tratamento pode impactar diretamente as chances de cura. Cânceres agressivos, como os de pâncreas, fígado e alguns tipos de câncer de mama, evoluem rapidamente, tornando essencial a confirmação diagnóstica sem demora, especialmente nas fases iniciais, quando há maior possibilidade de sucesso terapêutico.

Para reduzir essa angústia da espera, o médico ultrassonografista especializado em biopsia, Bruno Farnese, oferece um serviço de biópsias guiadas por ultrassom com marcação em até 24 horas. “Nosso diferencial é a rapidez na marcação, permitindo que o paciente tenha acesso ao procedimento essencial em menos de um dia, evitando atrasos no diagnóstico e tratamento”, destaca.

Divulgação

O procedimento é realizado com segurança e conforto, muitas vezes com sedação assistida por anestesista, minimizando desconfortos ao paciente. Além disso, os resultados são discutidos com patologistas experientes e oncologistas especializados, garantindo a liberação em tempo reduzido e otimizando o planejamento terapêutico.

A intensa comunicação entre a equipe médica ultrassonografista e o patologista é um dos pilares do serviço. “Mantemos um contato próximo e contínuo para garantir que cada detalhe da biópsia seja analisado com precisão e discutido em tempo hábil, proporcionando um diagnóstico ágil e confiável”, explica Farnese. ‘Essa sinergia permite que, em algumas situações, os resultados sejam liberados em aproximadamente 24 horas úteis”, conclui.

A agilidade no diagnóstico possibilita que as informações sejam repassadas rapidamente aos médicos assistentes da oncologia e da cirurgia oncológica, acelerando o início dos procedimentos cirúrgicos e/ou quimioterápicos. Esse avanço pode reduzir o tempo de espera em semanas, fazendo uma grande diferença no tratamento do paciente. Em alguns casos, os processos podem ser acelerados em até um mês, com benefícios diretos na abordagem terapêutica.

Além disso, o serviço também se destaca pela possibilidade de iniciar as análises patológicas nos fins de semana, período em que muitos laboratórios estão fechados, garantindo um diagnóstico ainda mais ágil.

“O câncer não pode esperar. A medicina deve estar preparada para oferecer soluções ágeis, seguras e de alta qualidade para que o tratamento seja iniciado o quanto antes”, reforça o médico.