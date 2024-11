Biometria fornecida por órgãos parceiros foi aproveitada em 94% das tentativas no 1º e 2º turno

Nas Eleições 2024, cerca de 2,5 milhões de pessoas que não tinham coletado a biometria em um cartório da Justiça Eleitoral conseguiram votar em São Paulo usando as impressões digitais. Esse total representa 94,28% de aproveitamento dos dados biométricos de eleitoras e eleitores que tiveram suas digitais fornecidas à Justiça Eleitoral por meio de um acordo de cooperação com outros órgãos públicos e compareceram para votar. O uso da biometria na eleição é um dos recursos que torna a votação mais segura, impedindo que uma pessoa vote no lugar de outra.

As 2.495.896 biometrias foram validadas no dia da eleição, no primeiro ou no segundo turno, no momento em que a impressão digital foi utilizada com sucesso para liberar a urna para a votação. Agora, a identificação biométrica dessas pessoas será incorporada ao cadastro da Justiça Eleitoral. O compartilhamento das informações entre órgãos públicos segue os requisitos previstos naLei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Números

O estado de São Paulo tem o maior eleitorado do país, composto por 34.404.399 pessoas. Antes das eleições municipais deste ano, havia 27.169.744 eleitoras e eleitores com biometria no cadastro da Justiça Eleitoral paulista, o equivalente a 78,97% do total. Após os dois turnos de votação e a validação dos dados fornecidos por outros órgãos, o cadastro eleitoral passará a contar com 29.665.640 pessoas com biometria, o que significa 86,23% do eleitorado que vota em São Paulo.

O Projeto de Importação de Biometrias de Órgãos Externos (Bioex) foi implementado por meio de acordos de cooperação técnica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com órgãos públicos de identificação, como o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) de São Paulo, responsável pelo repasse de 91% dos dados à Justiça Eleitoral paulista, e a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), antigo Denatran, entre outros.

Para as Eleições 2024, foram fornecidos por meio do Bioex 4.012.564 dados biométricos de pessoas que votam em São Paulo, mas apenas 2.647.421 eleitoras e eleitores desse grupo compareceram em um ou dois turnos da votação. A abstenção do estado foi de 25,3% no primeiro turno e de 31,42% no segundo turno.

Serviço

Desde 5 de novembro, o cadastro eleitoral foi reaberto. Quem ainda não usa as digitais para liberar a urna para a votação já pode agendar o atendimento presencial em um cartório eleitoral para fazer a coleta dos dados biométricos. É preciso levar documento de identificação pessoal e comprovante de endereço.

Para verificar se a pessoa já tem biometria cadastrada na Justiça Eleitoral, basta entrar no Autoatendimento Eleitoral e clicar em “Título Eleitoral” e “Consultar situação eleitoral”. O aplicativo e-Título também traz essa informação na tela inicial após o acesso. A biometria validada nas eleições ainda será incorporada ao cadastro eleitoral.