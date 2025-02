Biomecânica esportiva: a aliada dos atletas da Natação do SESI-SP

Você já ouviu falar sobre Biomecânica do esporte? É a ciência que atua em entender o movimento do atleta baseada em leis da Física. Os principais objetivos são potencializar o desempenho, identificar falhas e diminuir o risco de lesões. Para os nadadores do SESI-SP, que treinam em São Bernardo do Campo, essa é uma área vital, especialmente em provas mais curtas, podendo influenciar nas saídas, ângulos, deslocamentos e velocidade do nado.

O biomecânico de Natação, Gustavo Soares Pereira, realiza um acompanhamento diário com os atletas do Desempenho do Programa SESI Esporte (atletas de alto rendimento). Seu trabalho começa muito antes das competições e consiste em quantificar o movimento, monitorar e fornecer feedbacks instantâneos aos nadadores. “A Natação é um esporte decidido nos pequenos detalhes. E, para isso, o olho humano apenas não é suficiente. O maior impacto da Biomecânica é ser estratégico e ter um olhar mais técnico do movimento”, explica.

Para o campeão nacional e Sul-Americano dos 100 e 200 metros borboleta, Matheus Gonche, esse direcionamento para os detalhes é o que faz a diferença para conseguir uma medalha ou um bom índice. “Chega um certo nível da sua carreira que cada milésimo conta. Então, um pequeno ajuste na angulação da braçada ou no movimento da virada é o que vai determinar o resultado”.

O trabalho do biomecânico se dá ao longo de toda a temporada de preparação para um campeonato, pois os movimentos técnicos são assimilados aos poucos, até se tornarem automáticos e realmente se tornarem mais eficientes. Para a nadadora oito vezes campeã brasileira dos 50 metros livres, Lorrane Ferreira, todo o acompanhamento com o biomecânico tem sido muito importante. “Eu nado uma prova muito técnica, onde não há espaço nem tempo para erros, pois tem duração de 24 ou 25 segundos. Nessa prova, grande parte do resultado vem de uma boa saída e da velocidade que se consegue carregar com ela. Por isso, o trabalho de biomecânica é fundamental para as minhas conquistas”.

Biomecânica na prática

No meio aquático, as propriedades físicas da água, como a densidade por exemplo, exigem do atleta força dentro e fora da piscina. Segundo Gustavo, entender a Biomecânica permite que os atletas otimizem seus movimentos, minimizando a resistência do corpo e maximizando o impulso. “Eu trabalho bastante com o preparador físico nesse sentido. A ideia é entender quanto o atleta está conseguindo carregar de carga na academia e o quanto isso transfere para dentro da piscina. Isso auxilia a colocar toda a força e condicionamento que eles ganham nos treinos para dentro d’água na melhor técnica e eficiência possível”, conta.

Com o entendimento desses conceitos da Mecânica na água, o profissional analisa os nadadores individualmente ou em pequenos grupos, para trabalhar uma técnica específica para cada tipo de nado. Nesse processo, são utilizados equipamentos e procedimentos de mensuração específica da força propulsiva e de potência de nado, além de equipamentos subaquáticos e um protocolo de filmagens para ter uma resposta rápida para o atleta, de maneira que ele saia da água e já assista aos vídeos para saber como foi o seu desempenho.

Natação SESI SBC

O Centro de Atividades do SESI-SP em São Bernardo do Campo é composto por uma piscina semiolímpica coberta, climatizada e exclusiva para treinamento dos atletas de Desempenho, com toda a estrutura de um complexo esportivo. No local, atua ainda uma equipe interdisciplinar de apoio aos esportistas, formada, além do biomecânico, por médico, nutricionista, fisioterapeuta, preparador físico e psicólogo, entre outros profissionais.

A piscina semiolímpica externa, também climatizada, é utilizada para o Programa SESI Esporte, uma iniciativa do SESI-SP que visa promover a formação e a disseminação da cultura esportiva, proporcionando acesso ao esporte de qualidade de forma gratuita.