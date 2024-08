Biografia de Britney Spears que narra seu aborto vai virar filme, diz revista

A biografia de Britney Spears lançada no ano passado, “A Mulher em Mim”, vai virar filme sob comando de Jon M. Chu, diretor da vindoura adaptação cinematográfica de “Wicked”, e com produção de Marc Platt. As informações são do portal americano Variety.

Depois de o veículo publicar a notícia, Spears disse no X, o antigo Twitter, que está há um tempo trabalhando em um projeto secreto com Platt, e pediu que os fãs ficassem atentos às novidades. Ela não deu mais detalhes do projeto.

A produtora Universal comprou os direitos da biografia após um leilão competitivo, ainda segundo a Variety.

No livro, Spears relembra sua jornada, e conta como foi traumatizada pela imprensa e pela família. A cantora ficou anos lutando na Justiça contra o pai, que tinha tutela sobre a vida pessoal e artística dela desde 2008. Ela só conseguiu recuperar sua liberdade em 2021, após a decisão de um tribunal.

Spears conta ainda que fez um aborto doloroso em casa, sem médico e em segredo, aos 17 anos, durante seu namoro com o cantor Justin Timberlake.