Binatural foi destaque em evento da UFABC

A Binatural, empresa especialista na produção de biodiesel, foi destaque no Encontro Anual PRH-ANP, organizado pela Universidade Federal do ABC (UFABC), em parceria com a Agência Nacional do Petróleo (ANP). O co-fundador e CEO, André Lavor, foi convidado para a palestra de abertura do evento apresentando o tema “Biodiesel: essencial para a transição energética e descarbonização do planeta.”

Segundo o executivo, sua participação foi importante para estreitar o relacionamento da Binatural com o meio acadêmico, a exemplo do que já vem ocorrendo com outras instituições de ensino. “Esse intercâmbio de conhecimento fortalece o compromisso com a sustentabilidade e a inovação com o respaldo da ciência”, disse.

Lavor iniciou sua apresentação posicionando a Binatural como especialista na produção de biodiesel, produto essencial para a transição energética sustentável. Ele contextualizou os impactos da poluição ambiental no Brasil e no mundo, destacando as externalidades positivas do biodiesel produzido a partir de óleos vegetais e gorduras animais.

“Estamos falando de um biocombustível que emite 80% menos gases de efeito estufa, tem uma indústria pronta que gera emprego e renda para milhões de pessoas em toda sua cadeia, inclusive com salários acima da média do agronegócio.” afirmou.

Dados divulgados pela imprensa internacional revelam que cerca de 86% das emissões de dióxido de carbono do mundo vêm da queima de combustíveis fósseis. As emissões globais de dióxido de carbono (CO2) variam anualmente, mas, como referência, em 2021, as emissões globais de CO2 foram estimadas em cerca de 36,3 bilhões de toneladas. O CEO lembrou que, desde 2023, o Brasil enfrentou 12 ondas de calor. “Foram 65 dias de temperaturas extremamente altas, muito acima da média e chuvas intensas culminando em diversas tragédias climáticas.”

Ainda segundo a imprensa, em apenas um ano o volume de CO2 equivalente que afetou os biomas brasileiros passou de 1 bilhão para 1,19 bilhão de toneladas brutas. De acordo com estudos realizados pela Agência Internacional de Energia (IEA), a substituição de combustíveis fósseis pelo biodiesel pode reduzir significativamente as emissões de CO2 na atmosfera, colaborando para atenuar os efeitos do aquecimento global.

Além disso, a produção de biodiesel a partir de matérias-primas renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais, contribui para a redução da dependência de combustíveis não renováveis e para o estímulo à economia verde. Para o CEO da Binatural, investir no biodiesel é investir no futuro sustentável do planeta. A empresa produziu 2 bilhões de litros de biodiesel nos últimos 17 anos, sendo que as toneladas de Co2 não emitidas equivalem a 27,5 milhões de árvores plantadas e a quantidade de metros quadrados equivale a 170 mil campos de futebol.

“A nossa produção de biodiesel evitou a emissão de 3,8 milhões de Toneladas de CO2 na atmosfera e a área de plantio correspondente é maior que o tamanho da Cidade de São Paulo, a 4º maior cidade do mundo”, disse.

Lavor defende que, com incentivos adequados e políticas públicas eficientes, o biodiesel pode se tornar um protagonista na transição energética global, oferecendo benefícios econômicos, sociais e ambientais para toda a sociedade. “É hora de consolidar os investimentos em fontes de energia mais limpas e sustentáveis como o biodiesel, para garantir um futuro mais próspero e verde para todos”, concluiu.