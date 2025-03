Bill Gates diz o que faria de diferente na carreira caso iniciasse com a Microsoft nos dias atuais

Bill Gates, cofundador da Microsoft, recentemente destacou a disponibilidade de bilhões de dólares para startups que atuam no campo da inteligência artificial (IA), mesmo aquelas que ainda se encontram em seus estágios iniciais. Durante uma conversa sobre o futuro da tecnologia, Gates expressou que, se tivesse acesso a esse capital, ele consideraria a criação de uma nova empresa com o objetivo de competir com gigantes do setor, como Google, Nvidia e OpenAI — esta última tendo o apoio da própria Microsoft.

Embora reconheça que uma nova iniciativa sua não alcançaria necessariamente o mesmo sucesso que a Microsoft, Gates refletiu sobre sua trajetória. Ele lembrou que em 1976 poucos acreditavam no potencial dos computadores pessoais, um cenário que proporcionou a ele e a Paul Allen uma vantagem competitiva significativa. “Tive sorte que minha crença em software me tornou único”, comentou Gates. No entanto, ele alertou que simplesmente acreditar no potencial da IA não seria suficiente nos dias atuais.

Para se destacar no competitivo ambiente tecnológico atual, Gates sugere que novos empreendedores devem desenvolver abordagens inovadoras para a concepção de sistemas de IA, algo que ainda não tenha sido explorado pelas grandes corporações. Ele enfatizou a importância de identificar lacunas nas estratégias atuais utilizadas pelas empresas de IA como uma maneira de encontrar um diferencial no mercado.

Além disso, Gates orientou os empreendedores a considerarem a IA como uma ferramenta destinada à otimização de negócios já existentes. Ele exemplificou essa abordagem ao mencionar como a tecnologia poderia reduzir a burocracia enfrentada por médicos, permitindo que esses profissionais dediquem mais tempo ao atendimento aos pacientes.

O bilionário também manifestou seu apoio ao incentivo de jovens talentos dentro da Microsoft e da OpenAI, encorajando-os a explorar essa nova “fronteira” tecnológica. Segundo Gates, a nova geração tem a vantagem de abordar o setor com uma visão renovada, capaz de identificar oportunidades que veteranos da indústria podem não perceber. “Vocês estão analisando isso com um olhar mais fresco do que eu e essa é uma oportunidade fantástica”, finalizou Gates.