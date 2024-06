Bilionário japonês cancela primeira missão turística ao redor da Lua

O bilionário japonês Yusaku Maezawa anunciou neste sábado (1º) o cancelamento da missão anunciada como a primeira particular ao redor da Lua, a bordo do foguete Starship da SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk.

O projeto foi anunciado em 2018, e a partida estava prevista para o fim de 2023. “Neste momento, não há uma perspectiva clara de quando poderemos decolar”, escreveu Maezawa neste sábado na rede social X.

A razão para o cancelamento não foi detalhada em nota oficial publicada no site do projeto, chamado dearMoon. Apenas foi informado que o lançamento se tornou inviável em 2023 e que não há perspectivas de quando poderá ocorrer. “Decidi cancelar após pensar muito”, escreveu Maezawa neste sábado.

Outro comunicado no site oficial mencionou dúvidas em relação ao desenvolvimento do projeto. Em novembro do ano passado, a missão já havia sido adiada também sem explicações.

O Starship é o maior e mais poderoso foguete já construído na história. O veículo é projetado para levar humanos à Lua e a Marte.

Fundador da Zozotown, a maior plataforma de comércio online de roupas do Japão, o empresário tem uma fortuna estimada em US$ 2 bilhões.

Em 2021, Maezawa comprou todos os lugares da expedição a bordo do Starship e organizou uma competição para selecionar artistas que o acompanhariam na missão. Foram selecionados um famoso DJ de K-pop, dois fotógrafos e um ator, todos de nacionalidades diferentes. O empresário também é um dos maiores colecionadores de arte do seu país.

Para se preparar para a missão de cinco dias ao redor da Lua, ele embarcou para a ISS (Estação Espacial Internacional) a bordo do foguete russo Soyuz, onde ficou por 12 dias, em 2021.