Bilheterias das estações da Linha 2-Verde terão novo horário de funcionamento

A partir de 20 de novembro, as bilheterias de nove estações da Linha 2-Verde do Metrô passarão a funcionar das 6h às 22h. A medida será adotada considerando o baixo volume de vendas nestes horários de menor movimento, estimulando também a compra dos bilhetes por meios digitais disponíveis em máquinas de autoatendimento ou via telefone celular.

Com a mudança, todas as bilheterias da Linha 2 (confira a relação abaixo) deixarão de atender o público entre 4h40 e 6h e das 22h à 0h. Esse novo horário vale também para a bilheteria que atende a Vila Prudente da Linha 15-Prata. A exceção será a estação Sacomã, que apresenta demanda considerável de venda das passagens e seguirá com o guichê funcionando das 4h40 à 0h.

Como alternativa, os passageiros terão a opção de adquirirem seus QRCodes nas máquinas disponíveis nessas e nas demais estações da rede, que aceitam cartões de débito, além dos meios digitais, pelo aplicativo do cartão de transporte TOP ou pelo WhatsApp. Também há a opção de compra na rede de venda credenciada (confira abaixo as opções de compra).

A partir de duas semanas antes da efetivação das mudanças, todas essas estações contarão com comunicação visual e sonora, informando os novos horários de atendimento dos guichês de venda.

Para a adoção desta mudança, o Metrô analisou o piloto implantado em janeiro deste ano, em 16 estações de pouca demanda. Também foi considerado que, entre os passageiros que compram bilhetes nos guichês, somente 4,8% adquirem as passagens entre 4h40 e 6h e entre 22h e 0h. Além disso, foi levado em conta uma pesquisa feita pelo Metrô, onde 77% dos passageiros consideram utilizar o celular para a aquisição de passagens. A mudança também considera que a maior parte dos acessos à rede é feita por cartões de transporte (Vale Transporte, Bilhete Único e Bilhete TOP), bem como a possibilidade de compra nas máquinas de autoatendimento, por celular ou rede credenciada.

ESTAÇÕES QUE PASSRÃO A TER BILHETERIA DAS 6H ÀS 22H – A partir de 15/11

Linha 2-Verde: Vila Madalena, Consolação, Trianon-Masp, Brigadeiro, Paraíso, Ana Rosa, Santos-Imigrantes, Tamanduateí e Vila Prudente (incluindo a estação da Linha 15-Prata)

ESTAÇÕES QUE JÁ FUNCIONAM COM BILHETERIA DAS 6H ÀS 22H – Desde 15/1

Linha 1-Azul: Tiradentes, Carandiru, Vila Mariana e Santa Cruz;

Linha 2-Verde: Sumaré, Chácara Klabin, Alto do Ipiranga e Clínicas;

Linha 3-Vermelha: Marechal Deodoro, Santa Cecília, Pedro II e Brás;

Linha 15-Prata: Oratório, São Lucas, Camilo Haddad e Fazenda da Juta.

OPÇÕES DE COMPRA DE BILHETE

Aplicativo para celular: aplicativo “TOP” – disponível para Android e iOS

WhatsApp: 11 3888-2200 – Pagamento Via Pix – enviar mensagem para este número e seguir as instruções

Máquinas de autoatendimento/Débito: Pagamento em cartão de débito – Disponível em todas as estações do Metrô

Rede Credenciada: Confira a relação no site https://www.boradetop.com.br/compra-qr-code