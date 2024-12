Bilhete Único: estudantes podem solicitar a segunda via do cartão até 20 de dezembro

A SPTrans informa que os estudantes têm até o dia 20 de dezembro para solicitar a segunda via do Bilhete Único de Estudante ainda em 2024.

Os interessados podem solicitar o benefício e acompanhar o pedido pelo site sptrans.dne.com.br .

ATENÇÃO: a solicitação do Bilhete Único de Estudante no final do ano letivo de 2024 não isenta o aluno do pagamento da revalidação para ter direito ao benefício no ano de 2025.

