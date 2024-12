Bilhete Único de Estudante: Confira como solicitar e revalidar para 2025

Os estudantes devem consultar o site da SPTrans antes de efetuar o pedido do Bilhete Único de Estudante, a fim de verificar se suas matrículas foram devidamente enviadas.

A partir da próxima segunda-feira, 6 de novembro, os alunos poderão iniciar a solicitação do Bilhete Único de Estudante para o ano letivo de 2025. Para solicitar um novo bilhete ou revalidar um cartão existente, é imprescindível que a instituição de ensino tenha previamente enviado as matrículas à SPTrans.

Os alunos que requisitam o Bilhete Único pela primeira vez receberão o cartão em casa ou no endereço indicado por eles. Para garantir a entrega, é necessário concluir o processo de solicitação e efetuar o pagamento do valor de validação do benefício, que corresponde a sete tarifas vigentes, totalizando R$ 35,00. O pagamento pode ser realizado via cartão de crédito, boleto bancário ou PIX.

O processo para solicitar a primeira via ou realizar a revalidação do Bilhete Único de Estudante é detalhado a seguir:

Solicitação da Primeira Via

Estudantes que ainda não possuem um Bilhete Único de Estudante ativo podem solicitar a emissão do cartão. Após completar todos os procedimentos necessários, o bilhete será enviado ao endereço escolhido em até 15 dias. Uma vez desbloqueado no site da SPTrans, o benefício estará disponível para recargas e uso. O valor cobrado para esse serviço será equivalente a 7 tarifas de ônibus atuais (R$ 35,00).

Revalidação do Cartão Atual

Para aqueles que já têm um Bilhete Único de Estudante ativo e emitido a partir de 2021, existe a opção de revalidá-lo. Essa alternativa permite ao aluno continuar utilizando o mesmo cartão durante o período letivo sem precisar solicitar uma nova via. No entanto, é importante que o estudante mantenha o bilhete em condições adequadas, sem danos visíveis e com a foto e numeração legíveis na parte frontal. Após realizar a solicitação, o cartão estará disponível para recargas e uso imediato. O valor cobrado para essa revalidação também será correspondente a 7 tarifas vigentes (R$ 35,00).

Cartões emitidos em 2020 ou anteriormente não são elegíveis para revalidação. Nesses casos, um novo Bilhete Único será enviado ao endereço cadastrado após a solicitação e pagamento das tarifas pertinentes (R$ 35,00).

Acompanhamento da Solicitação

Os estudantes podem acessar o site sptrans.dne.com.br para realizar ou monitorar suas solicitações.

Informações para Instituições de Ensino

A partir do dia 9 de dezembro, as Unidades de Ensino estão autorizadas a enviar os dados das matrículas dos alunos e professores à SPTrans para o ano letivo de 2025. O Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE/CadEscola está habilitado para receber esses arquivos eletrônicos, conforme as orientações presentes no Manual de Instruções destinado às Instituições de Ensino, Estudantes e Professores.

Atenção: A solicitação do Bilhete Único de Estudante ao final do ano letivo de 2024, seja como primeira ou segunda via, não isenta o aluno do pagamento da taxa de revalidação necessária para usufruir do benefício no ano seguinte.