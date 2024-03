Bilhete Único da Pessoa com Deficiência vencido deixará de ser aceito no transporte público

A SPTrans informa que 31 de março é o prazo para os passageiros que estão com seu Bilhete Único Especial da Pessoa com Deficiência vencido façam a renovação, pois a partir de 1º de abril esses cartões deixarão de ser aceitos no transporte público e a recomendação é que não deixem para a última hora. Anteriormente, em razão da pandemia de Covid-19, para que não fosse necessário as pessoas saírem de casa durante o período de quarentena e isolamento social, a empresa optou por evitar o cancelamento destes cartões

Agora, para fazer a renovação do benefício, garantindo o acesso ao transporte público, o passageiro precisa fazer a solicitação através do site de atendimento SPTrans: www.sptrans.com.br/atendimento, de forma rápida e sem ter que sair de casa. Quem ainda optar por solicitar presencialmente deverá se dirigir a um dos postos de atendimento. Os endereços constam no site bilheteunico.sptrans.com.br/especial/pessoa-com-deficiencia/

BILHETE ÚNICO ESPECIAL (PCD) – VENCIDO ENTRE MARÇO/2020 E DEZEMBRO/2022 (RENOVAÇÃO)

O público cujos cartões venceram entre março de 2020 e dezembro de 2022, os quais foram afetados diretamente pelo período da pandemia, poderão optar pelo serviço “BILHETE ÚNICO ESPECIAL (PCD) – VENCIDO ENTRE MARÇO/2020 E DEZEMBRO/2022 (RENOVAÇÃO)” no Site de Atendimento da SPTrans (www.sptrans.com.br/atendimento) ou nos postos especializados (https://www.sptrans.com.br/encontrar-posto/?cat=bilhete-unico-especial-pessoa-com-deficiencia), para realizar o processo de renovação. Neste momento não será exigido o formulário assinado por médico ou exames e laudos e, após a solicitação, será enviado ao passageiro um cartão com validade de um ano. Assim, haverá mais tempo para fazer a renovação convencional, apresentando toda a documentação necessária para concessão do benefício.

Saiba mais: https://www.sptrans.com.br/renova-pcd