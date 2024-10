Bike Arte Brasil: Festival leva cultura da bicicleta para mais 5 cidades brasileiras

Após uma pequena pausa da temporada que durou de setembro de 2023 a junho deste ano, o Bike Arte Brasil está de volta. O projeto do Instituto Aromeiazero levará arte, cultura e bicicletas para as ruas de cinco cidades brasileiras — Corumbá (MS), Recife (PE), Campo Bom (RS), Belém (PA) e Belo Horizonte (MG). A nova temporada começa em novembro em Corumbá, com uma série de oficinas educativas e culturais gratuitas ao longo do mês, que culminam em um grande festival no dia 30.

“O Bike Arte Brasil é mais do que um festival, é um movimento que existe desde 2012 com o objetivo de promover o direito à cidade, democratizar o espaço público e transformar as ruas em locais de convivência, sensibilização e celebração da cidadania, inovação e diversidade”, explica Carol Pires, coordenadora do Bike Arte Brasil.

Entre 2023 e 2024, o festival ampliou seu alcance, adotando o nome Bike Arte Brasil, e realizou edições em São Paulo (SP), Campinas (SP), Blumenau (SC), Fortaleza (CE) e Manaus (AM).

Foram gerados 255 empregos diretos, refletindo a diversidade e a inclusão em sua essência: 34% desses postos foram ocupados por mulheres cis, 6% por pessoas LGBTQIAP+, 15% por homens cis e 3% por pessoas com deficiência, mostrando o compromisso do Bike Arte Brasil em criar um ambiente de trabalho acessível e inclusivo.

”Em suas 17 edições, já impulsionou a obra de diversos artistas visuais, organizou 39 oficinas educativas e culturais gratuitas e proporcionou cerca de 67 shows para um público de 23.435 mil pessoas. Cada cidade que recebe o festival é marcada por uma vivência única, onde a arte se encontra com a mobilidade e a comunidade. O Bike Arte Brasil já deixou sua marca em corações e mentes, transformando não apenas a paisagem urbana, mas também a forma como as pessoas se relacionam com a cidade e entre si”, analisa Cadu Ronca, diretor do Instituto Aromeiazero.

A iniciativa tem um papel fundamental na conexão com o público local: fortalece comunidades e valoriza as identidades locais, criando um ambiente de pertencimento e participação ativa.

“Vivenciei um negócio totalmente fora do comum. Primeiro que a gente está dentro de um evento que valoriza justamente a cultura periférica e também a mobilidade urbana. E tudo isso aconteceu dentro de uma comunidade histórica para gente“, comentou Carlin, participante do Bike Arte Brasil edição Fortaleza.

Além disso, vale reforçar que cada edição demonstrou um compromisso firme com a acessibilidade, adaptando os locais dos eventos para receber pessoas com deficiências diversas e oferecendo interpretação em LIBRAS.

“Vi meu filho autista andando de bike, e eu não consigo descrever o que senti. Eventos como esse contribuem muito para o território e para a vida das pessoas”, comemorou Raphael Salustiano, participante do Bike Arte Brasil edição Campinas.

“Estamos entusiasmados com o retorno do festival. Acreditamos que cada edição é uma chance de transformar espaços públicos em centros de convivência e inclusão. Nossa expectativa é que, através da arte e da bicicleta, possamos fortalecer laços comunitários e celebrar a diversidade local”, finaliza Pires.

A próxima temporada do Bike Arte Brasil é uma iniciativa do Instituto Aromeiazero, realizada via Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, com o patrocínio da Rede, empresa de meios de pagamentos do Itaú Unibanco, Edenred Ticket Log e Shimano. A programação completa de Corumbá e das demais cidades será disponibilizada via site: https://aromeiazero.org.br/bikearte/.