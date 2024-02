Big Special vai abrir o show do Placebo em São Paulo

Prepare-se para uma noite realmente incrível. O Placebo acaba de anunciar que haverá uma banda de abertura para o show brasileiro, no domingo 17 de março no Espaço Unimed, em São Paulo, com produção da Mercury Concerts. Brian Molko e Stefan Olsdal convidaram a nova banda britânica Big Special para essa missão. Será a estreia do grupo no Brasil, que vai subir ao palco às 18h50, para uma apresentação de 40 minutos.

Formada logo após a pandemia por Joe Hicklin e Callum Moloney, que se conheceram na faculdade, a Big Special é uma banda que deseja explorar a honestidade sombria e bela de uma nação em um estado cada vez maior de depressão, através da experiência pessoal, da poesia, da perspectiva, bem como do rock disruptivo.

“Estamos tentando explorar o global através do pessoal. As pessoas ainda estão cegas para as questões de classe. Na verdade, essas são questões humanas. Não estou dizendo que tenho respostas – nossas músicas são reativas, são barulhentas, divertidas, honestas e despertam emoção”, conta Joe, que é operário de uma mina desde os 12 anos de idade. Já o rock entrou na vida dele ainda mais novo, quando ouviu pela primeira vez “Bohemian Rhapsody’” do Queen, e ficou completamente encantado. “Eu tinha 6 anos, Freddie cantando sobre atirar na cabeça de alguém? Chocante! Isso deu início ao meu amor pelas letras, pelas pessoas dizendo coisas de uma forma criativa.”

O single “Desperate Breakfast” é um bom exemplo dessa energia diferente. “É sobre levantar-se e ir para o trabalho e ter que forçar uma refeição antes de sair e passar o dia fazendo algo que você não quer fazer por alguém que não o respeita”, argumenta Joe. “Não somos uma daquelas bandas que lida com falsas esperanças. É uma reação emocional a uma situação que é um lixo. Essa música é sobre ser um lixo. Eles nos dirão que é ‘construção de caráter’. Mas isso não significa que esteja certo.”

Na apresentação em São Paulo, a dupla vai mostrar as canções do álbum de estreia PostIndustrial Hometall Blues, com forte influência de Son House, Charley Patton e Robert Johnson, e de rebeldes country como William Elliott Whitmore.

A pedido do Placebo, não haverá pista premium, e no momento só há ingressos disponíveis no setor pista – inteira e meia idoso, os outros tipos já esgotaram.

SOBRE A MERCURY CONCERTS

SERVIÇO

Data: 17 de março de 2024 (domingo)

Local: Espaço Unimed. Rua Tagipuru, 795 – São Paulo

Portas: 18h

BIG SPECIAL: 18h50

PLACEBO: 20h

Classificação Etária: 18 (dezoito) anos desacompanhados. Menores de 18 (dezoito) anos poderão comparecer ao evento desde que acompanhados dos pais e/ou responsáveis legais. Informação sujeita à alteração, conforme decisão judicial.

Preços Inteira Meia

Pista R$ 500,00 R$ 250,00

Mezanino R$ 550,00 R$ 275,00

Camarote A R$ 700,00 R$ 350,00

Camarote B R$ 650,00 R$ 325,00

Ingressos a venda a partir do dia 06/12/23 às 10h – Para o público em geral – Ingressos Parcelados em até 3X sem juros

Na internet: https://www.ticket360.com.br/evento/28184/ingressos-para-placebo

Postos de venda: Acesse esta informação através do menu inferior na própria página de vendas do evento.

Ponto de venda sem taxa de conveniência:

Bilheterias do Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP

Horário de Funcionamento: De Segunda a Sábado das 10h às 19h, Exceto Feriados.

Meia Entrada: Confira a política de meia entrada em: https://ticket360.octadesk.com/kb/category/meia-entrada