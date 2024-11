Big Riso comemora 20 anos levando amor e alegria aos hospitais

Dedicados ao bem-estar emocional de pacientes oncológicos, através da risoterapia, os voluntários do Big Riso vêm transformando a experiência hospitalar de milhares de pessoas desde a primeira visita, realizada em 8 de novembro de 2004, no Ambulatório de Oncopediatria da Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André/SP. Spiningrifka Pirulito (Roberta Bigucci), Borbola (Mônica Elaine Binda) e Chiquinha (Maria Cecília F. Denadai), foram as primeiras voluntárias do grupo.

Nestes 20 anos, o Big Riso já beneficiou 15.323 pacientes em 1.725 visitas hospitalares e 180 ações sociais. Já visitou hospitais em mais de dez cidades do Estado de São Paulo, já esteve presente na Rússia e nos Estados Unidos, já participou do Teleton, do Criança nas Nuvens, da Carreata do Brinquedo, do McDia Feliz e dezenas de festas hospitalares, além de promover há 12 anos a Carreata do Agasalho no ABC paulista em prol do Lar Pequeno Leão.

Mais de 1.500 voluntários já passaram pelo grupo. Para expressar sua gratidão, o Big Riso promoveu no dia 9/11/2024, uma animada confraternização, na qual os participantes foram fantasiados de temas/personagens com a primeira letra do nome. O evento reuniu voluntários, pacientes, equipe médica e diretores da MBigucci.

Entre os convidados especiais, estava Juliana Gomes Custódio, de 16 anos, que recebia a visita dos palhacinhos durante seu tratamento oncológico dos 2 aos 8 anos de idade. Em remissão da doença, Juliana contou com carinho sobre as visitas: “Lembro de cantar e brincar com vocês quando estava recebendo bolsa de sangue ou químio. Vocês transformam vidas, fazendo as crianças mais felizes diante dos imensos desafios que enfrentam. Obrigada por todos os sorrisos que proporcionaram.”

O oncologista pediátrico, Dr. Jairo Cartum, docente responsável pelo Ambulatório e pela disciplina de Oncologia Pediátrica do Centro Universitário FMABC, intitulado padrinho do Big Riso, lembrou que está comprovado cientificamente que a alegria e o bem-estar emocional fortalecem o sistema autoimune, auxiliando no tratamento e na cura dos pacientes. “Não basta ter conhecimento científico, é preciso também muito amor para tratar o câncer, é por isso que digo que os voluntários do Big Riso são médicos do coração”, enfatizou o oncopediatra.

Com a presença dos pais, Milton e Sueli Bigucci, grandes incentivadores do projeto social, a idealizadora Roberta Bigucci disse que nunca imaginou que o Big Riso chegaria a esse tamanho. “Quando ouço os depoimentos dos pacientes e familiares e vejo os números que alcançamos, percebo o tamanho da responsabilidade, e da importância que nossos voluntários têm na vida de cada paciente. Já me perguntaram se eu queria mudar o mundo. Sim, nós queremos e podemos mudar o mundo. Se eu plantar uma semente em cada voluntário e ele plantar em outro e assim sucessivamente, nós juntos mudaremos o mundo. É isso que nos inspira a fazer diferente”, finalizou Roberta.

PATCH ADAMS – Inspirado no filme “Patch Adams, o amor é contagioso”, com o ator Robin Williams, o Big Riso recebeu uma grande homenagem ao final da festa, uma vídeo-mensagem do Dr. Hunter Patch Adams, precursor da humanização nos hospitais desde 1964. Atualmente ele está com 78 anos e mora em Illinois-EUA. Click no link para assistir: Mensagem de Patch Adams