No dia 7 de novembro, quinta-feira, a Big Band Salada Mista se apresenta no Teatro Santos Dumont, em São Caetano, com o projeto musical “Quinta Mista“. O concerto terá início às 20h e é livre para pessoas de todas as idades. Quem puder, colabora com um 1 kg de alimento não perecível, que deve ser entregue no local antes do início do show.

O espetáculo é fruto da colaboração entre a Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação das Artes, instituição que abriga a Big Band Salada Mista, formada por alunos, ex-alunos e professores da escola. Criado em 1975, o organismo musical é um dos mais antigos do gênero em atividade na região. É dirigido pelo maestro Ogair Júnior.

Nesta edição, o trompetista Quinzinho Oliveira é o artista convidado, conhecido por sua contribuição à música brasileira, com arranjos e composições de grande impacto. Ao lado do trompetista, participam seus filhos: Daniel Tenes (baterista) e Gustavo Tenes (contrabaixista), músicos que representam, com talento próprio, a continuidade dessa trajetória artística.

O projeto Quinta Mista, iniciado em 2023, oferece ao público uma experiência musical de alta qualidade técnica e profissional, sempre na primeira quinta-feira de cada mês. O repertório, cuidadosamente selecionado, inclui composições de grandes artistas brasileiros, como João Bosco, Ivan Lins, Alceu Valença, Chico Buarque, Pixinguinha, Milton Nascimento, entre outros, que sempre cativam o público.

Atenção: O teatro Santos Dumont não possui estacionamento próprio nem serviço de manobrista. Prefira o transporte público, em São Caetano do Sul os ônibus municipais têm tarifa zero.

Serviço

Quinta Mista

Onde: Teatro Municipal Santos Dumont | Av. Goiás, 1.111, bairro Santa Paula, São Caetano do Sul

Quando: 7 de novembro de 2024, quinta-feira, 20h

Entrada solidária: 1kg de alimento não perecível

Classificação etária: livre

Realização: Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Fundação das Artes

Ficha Técnica

Artistas convidados: Quinzinho Oliveira (trompete), Daniel Tenes (bateria) e Gustavo Tenes (contrabaixo)

Regência e direção musical: Ogair Júnior

Piano/teclados: Rodrigo Braga, Beatriz Bacelar, Sarah Moreira, Gabriel Ferreira

Guitarras: Allan Moreno, Rafael Rodrigues e Andréa Teixeira

Contrabaixo: Luizito Lopes e Arthur Moraes

Percussão e bateria: Dinho Gebara, Landão Jessé e Matheus Moreira

Vibrafone: Nelton Essi

Flautas: Tatiane Santos, Maurílio Duduch Silva, César Franco, Tatiane Bonfim, Isabella Reijani, Adriana Taveira

Clarinete: Vini Paludetti

Saxofones: Mario Checcheto, Jonatas Oliveira, Dernival Junior, Fatima Carneiro, Cynthia Ramos

Trombones: Valdir Ferreira, André Serrano, Duda Eber, Miguel Novaes e Luana Idelfonso

Trompetes: Robinho Silva, Rodrigo Ribeiro Coelho, Juan Dantas e Edgar Carvalho

Cantoras: Isabella Monteiro e Milena Faria

Produção: Joselito Albino e Milena Faria

Mídias Sociais: Sarah Moreira

Arquivistas: Gustavo Costa e Gabriela Oliveira

César Franco, Dinho Gebara, Mario Checcheto, Maurílio Duduch Silva, Nelton Essi, Rodrigo Braga, Tatiane Santos e Valdir Ferreira são professores da Fundação das Artes.