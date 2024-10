Big Band Salada Mista se apresenta no Teatro Santos Dumont nesta quinta

Na quinta-feira (3 de outubro), às 20h, a Big Band Salada Mista sobe ao palco do Teatro Santos Dumont, em São Caetano, com o espetáculo musical “Quinta Mista”. A programação tem início às 19h, com intervenções musicais dos integrantes da Big Band partindo dos espaços que abrigam a Pinacoteca Municipal, a Secretaria Municipal de Cultura (SECULT), a Praça do Professor (que acomoda o Espaço Cultural Casa de Vidro), até o Teatro Santos Dumont. A atividade é gratuita e livre para todas as idades.



O Coral Musical ABC – coral infantil da Escola de Artes Musical ABC – abre os trabalhos no Teatro Santos Dumont, em comemoração ao mês das crianças. A noite terá também a participação da cantora Rachel Oliveira. Quem puder, colabora com um 1 kg de alimento não perecível, que deve ser entregue no teatro.



Todos os equipamentos estão situados no mesmo complexo cultural: o prédio que abriga a Pinacoteca Municipal e a SECULT está localizado à Av. Dr. Augusto de Toledo, 255. O Teatro Santos Dumont, à Av. Goiás, 1.111, no bairro Santa Paula, em São Caetano. A Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul é a responsável pela gestão da Pinacoteca Municipal e do Espaço Cultural Casa de Vidro, entre outros estabelecimentos voltados à preservação, manutenção e divulgação do patrimônio cultural local.



Nesta ação, os músicos convidam o público a visitar as exposições Legado, aquisições e um acervo em movimento, em cartaz na Pinacoteca Municipal, que reúne uma seleção de trabalhos artísticos, em diferentes formatos, a partir de doações recebidas nos últimos anos, e ainda a participar da abertura da exposição Grafia: Palavra, Som, Forma e Movimento, do escritor e artista multimeios Carlos Galego, contemplada pela Lei Paulo Gustavo (LC 195/2022), em edital lançado pela SECULT (nº 17/2023), no Espaço Multicultural da Secretaria de Cultura.



A Quinta Mista é fruto da colaboração entre a Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e a Fundação das Artes, instituição que abriga a Big Band Salada Mista, formada por alunos, ex-alunos e professores da escola. Criado em 1975, o organismo musical é um dos mais antigos do gênero em atividade na região.



O repertório da Big Band Salada Mista, sob a regência e direção de Ogair Júnior, inclui composições de grandes artistas brasileiros, como João Bosco, Ivan Lins, Alceu Valença, Chico Buarque, Pixinguinha, Milton Nascimento, entre outros. O projeto, iniciado em 2023, oferece ao público uma experiência musical gratuita, de alta qualidade técnica e profissional, sempre na primeira quinta-feira de cada mês.



Atenção: O Teatro Santos Dumont não possui estacionamento nem serviço de manobrista. Prefira o transporte público, em São Caetano do Sul os ônibus municipais têm tarifa zero.



SERVIÇO



Quinta Mista

Pinacoteca Municipal e Secretaria Municipal de Cultura: Av. Dr. Augusto de Toledo, 255. Teatro Santos Dumont: Av. Goiás, 1.111, bairro Santa Paula, São Caetano do Sul

3 de outubro de 2024, quinta-feira, a partir das 19h

Entrada solidária: 1kg de alimento não perecível (a ser entregue no Teatro Santos Dumont)

Classificação etária: livre

Realização: Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Fundação das Artes e a Fundação Pró-Memória



FICHA TÉCNICA (Quinta Mista)



Participações especiais: Coral Musical ABC e Rachel Oliveira

Regência e direção musical: Ogair Júnior

Piano/teclados: Beatriz Bacelar, Gabriel Ferreira, Rodrigo Braga e Sarah Moreira

Guitarras: Allan Moreno, Andréa Teixeira e Rafael Rodrigues

Contrabaixo: Arthur Moraes e Luizito Lopes

Percussão e bateria: Daniel Tenes, Dinho Gebara, Landão Jessé, Matheus Moreira e Nelton Essi

Flautas: Adriana Taveira, César Franco, Isabella Reijani, Maurílio Duduch Silva, Tatiane Bonfim e Tatiane Santos

Clarinete: Vini Paludetti

Saxofones: Cinthya Ramos, Dernival Junior, Fátima Carneiro, Jonatas Oliveira e Mario Checcheto

Trombones: André Serrano, Duda Eber, Luana Idelfonso, Miguel Novaes e Valdir Ferreira

Trompetes: Edgar Carvalho, Juan Dantas, Quinzinho Oliveira, Robinho Silva e Rodrigo Ribeiro Coelho

Cantoras: Isabella Monteiro e Milena Faria

Produção: Joselito Albino e Milena Faria

Mídias Sociais: Sarah Moreira

Arquivistas: Gabriela Oliveira e Gustavo Costa

César Franco, Dinho Gebara, Mario Checcheto, Maurílio Duduch Silva, Nelton Essi, Rodrigo Braga, Tatiane Santos e Valdir Ferreira são professores da Fundação das Artes.



SERVIÇO – EXPOSIÇÕES



Legado, aquisições e um acervo em movimento

Curadoria: Bruna Marassato e Paula Fiorotti

Pinacoteca Municipal de São Caetano do Sul

Av. Dr. Augusto de Toledo, 255 – Santa Paula, São Caetano do Sul

Visitação: diariamente, das 9h às 19h

Entrada: gratuita

Classificação etária: livre

Realização: Fundação Pró-Memória de São Caetano do Sul



Grafia: Palavra, Som, Forma e Movimento

Concepção e execução: Carlos Galego

Secretaria Municipal de Cultura (Espaço Multicultural) | Av. Dr. Augusto de Toledo, 255, bairro Santa Paula, São Caetano do Sul

Abertura: 3 de outubro, quinta-feira, 19h

Visitação: de segunda a sábado, das 9h às 19h, até 30 de outubro

Entrada: gratuita

Classificação etária: livre

Realização: Produtora Cuca Insana

A exposição Grafia: Palavra, Som, Forma e Movimento é financiada com recursos da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), por meio do Edital nº 17/2023-SECULT: Seleção de Projetos para Firmar Termo de Execução Cultural com Recursos da LC 195/2022, Categoria: Demais Áreas Culturais