Bienal terá painel “Bibliotecários na promoção de ações antirracistas e inclusivas”

O Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo (CRB-8) participa do principal evento literário da América Latina, a 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece até 15 de setembro, no Distrito do Anhembi. O CRB-8, em parceria com o Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), divulgam as Campanhas nacionais Sou Biblioteca Escolar e Bibliotecari@sAntirracistas. O evento também contará com bate-papos com especialistas, oficinas de literatura, lançamentos de livros, pocket shows e apresentações de hip hop. O estande do CRB-8 está localizado na Rua K, número K13.

De acordo com Ana Cláudia Martins, presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo (CRB-8), o objetivo é conscientizar a população sobre a importância das bibliotecas escolares e discutir por que, mesmo passados quinze anos da aprovação da Lei da Universalização das Bibliotecas Escolares, muitas escolas ainda não possuem bibliotecas.

Retrato das Bibliotecas paulistas

Uma pesquisa recente realizada pelo CRB-8, e divulgada em 2023, revelou que apenas 7% das escolas do estado mais rico do país possuem bibliotecas. A pesquisa envolveu 583 diretores de escolas públicas municipais e estaduais com mais de 400 alunos, localizadas em cidades com mais de cinco mil habitantes, abrangendo as 16 regiões administrativas do estado de São Paulo.

“É importante lembrar que uma sala de leitura não é o mesmo que uma biblioteca. Muitas vezes, os governos tratam salas de leitura como se fossem bibliotecas. No entanto, na maioria das vezes, essas salas (quando existem) são espaços onde os livros ficam amontoados, sem organização adequada e com horários de funcionamento restritos”, explica Ana Cláudia Martins.

Campanha Bibliotecari@s Antirracistas

Outra pauta fundamental na Bienal será a Campanha Bibliotecari@s Antirracistas, que visa destacar o papel das bibliotecas no letramento racial e reforçar o compromisso dos profissionais na luta antirracista. “A desigualdade racial persiste em várias esferas, desde o acesso à educação até as oportunidades de emprego. A biblioteca tem um papel fundamental no combate ao racismo por meio do acesso ao conhecimento, permitindo a formação de cidadãos mais críticos e conscientes”, afirma Ana Cláudia Martins.

Regina Faziolli, vice-presidente do CRB-8, destaca a importância de todas as bibliotecas terem um bom acervo de autores negros, indígenas e quilombolas. “Os bibliotecários devem abrir espaços em suas bibliotecas para destacar esses autores e livros que abordam questões sociais, ajudando a formar cidadãos mais conscientes e engajados”, ressalta.

Painel

No domingo, dia 8 de setembro, das 17h30 às 19h30, Aline Franca, Coordenadora-Geral de Leitura e Bibliotecas noMinistério da Cultura eJoão Moura, Coordenador-Geral na Assessoria Especial de Educação e Cultura em Direitos Humanos no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania debatem o tema “Bibliotecárias(os) na promoção de ações eficazes antirracistas e inclusivas”. O evento contará ainda com as presenças de Ana Cláudia Martins, presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo; Fábio Cordeiro, presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB); e dos presidentes dos Conselhos de Biblioteconomia do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília/Mato Grosso/Mato Grosso do Sul/Goiás e Manaus.

Eventos Culturais e Afrofuturismo

Com o tema “Bibliotecas na formação de um mundo melhor”, o estande do CRB-8 terá uma programação cultural rica e diversificada. Estão confirmadas oficinas e bate-papos sobre literatura de Cordel, literatura no divã, literatura preta, literatura no cárcere, literatura trans, literatura infantil e poesias. Outro tema importante será o afrofuturismo, um campo em que o Brasil tem se destacado, especialmente na literatura.

Além disso, haverá encontros com escritores, lançamentos de livros, apresentações de hip hop, pocket shows e oficinas de leitura.

Biblioteca Escolar é Lei

Em abril deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Federal 14.837/2024, que considera a biblioteca escolar um equipamento cultural obrigatório e necessário ao desenvolvimento do processo educativo. A lei altera a legislação que trata da Universalização das Bibliotecas Escolares e cria o Sistema Nacional de Bibliotecas (SNBE), visando a promoção e o incentivo à implantação de bibliotecas escolares em todas as instituições de ensino do país.

Serviço

27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Distrito Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana

Estande do CRB-8 – Rua K, estande K13

Data: Até 15 de setembro de 2024

Horários:

• 06/09, sexta-feira: 09h às 22h

• 07/09, sábado e 08/09, domingo: 10h às 22h

• 09/09 a 13/09, segunda a sexta-feira: 09h às 22h

• 14/09, sábado: 10h às 22h

• 15/09, domingo: 10h às 21h

Entre 06 e 14/09, o acesso ao evento é até 21h

No dia 15/09, o acesso ao evento é até 19h

Idade: Livre para todas as idades

Acessibilidade: Local acessível para pessoas com deficiência

Ingressos: R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia-entrada)

Gratuito: Professores, bibliotecários, profissionais do livro, pessoas acima de 60 anos e crianças até 12 anos. A documentação comprobatória será exigida na entrada do evento.

Confira abaixo a programação:

8 de setembro

11h às 12h – Literatura Preta Infantojuvenil / Afrofuturismo : Lançamento do livro “O mundo de Ocikomo” com o escritor Henrique André.

: Lançamento do livro “O mundo de Ocikomo” com o escritor Henrique André. 12h às 12h40 – Mediação de Leitura : “Espelhos e janelas para um mundo de possibilidades” com a bibliotecária Charlene Lemos.

: “Espelhos e janelas para um mundo de possibilidades” com a bibliotecária Charlene Lemos. 12h às 12h40 – Mediação de Leitura e Transformação Social : Relatos de experiências do Projeto Primeiros Passos na Leitura e da Biblioteca Pública Municipal Jayme Cortez com as bibliotecárias Maura Cristina Silva dos Santos e Leonice Moreira Alves.

: Relatos de experiências do Projeto Primeiros Passos na Leitura e da Biblioteca Pública Municipal Jayme Cortez com as bibliotecárias Maura Cristina Silva dos Santos e Leonice Moreira Alves. 12h40 às 13h20 – Mediação de Leitura Afrocentrada : Com as bibliotecárias Camila de Araújo Sá e Larissa Valeriano.

: Com as bibliotecárias Camila de Araújo Sá e Larissa Valeriano. 13h20 às 14h – Literatura no Divã : Mediação de leitura com a psicóloga Paula Maria e a escritora Tininha Calazans.

: Mediação de leitura com a psicóloga Paula Maria e a escritora Tininha Calazans. 15h às 16h30 – Literatura no Cárcere : Bibliotecas inclusivas com a bibliotecária Katia da Mata, o professor Maurício Barros e a bibliotecária Léia Santos.

: Bibliotecas inclusivas com a bibliotecária Katia da Mata, o professor Maurício Barros e a bibliotecária Léia Santos. 16h30 às 17h20 – Música no Cárcere com Maurício Barros

Local: Distrito do Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana, Rua K, estande K13.

17h30 às 19h30 – Painel Bibliotecas na Formação de um Mundo Melhor: “Bibliotecários na promoção de ações eficazes antirracistas e inclusivas” com Aline Franca (Ministério da Cultura) e João Moura (Ministério dos Direitos Humanos).

9 de setembro

· 10h30 às 11h30 – Literatura de Cordel – Bate-papo com o Autor e Ilustradora: “A vida de Zé Limeira” com o escritor Paulo Dantas e a ilustradora Lucélia Borges.

· 16h às 17h30 – Eu, Você, Nós e a Poesia: Apresentação dos Poetas do Tietê.

· 18h às 20h – Literatura de Cordel – Lançamento: “No balanço dos versos” com o forrozeiro poeta Luiz Wilson.

10 de setembro

12h às 13h – Literatura Preta Infantil – Mediação e contação de história do livro “O mundo no Black Power de Tayó” com a bibliotecária do CEU Heliópolis Suelen Camilo Camilo.

14h às 15h – Lançamento de Cordel: “A cordelteca movimentando Bauru” com o cordelista Pedro do Cordel

Lançamento de Cordel: “A cordelteca movimentando Bauru” com o cordelista Pedro do Cordel 17h às 18h – Literatura Preta – Lançamento de livro: “Lord & Lis: uma jornada em busca da identidade” com o escritor Jorge Felizardo

– Lançamento de livro: “Lord & Lis: uma jornada em busca da identidade” com o escritor Jorge Felizardo 18h às 20h – Literatura de Cordel – Bate-papo: “Cordel nas bibliotecas e salas de aula” com as cordelistas Erica Montenegro e Maria Celma

————————————————————————————————-

11 de setembro:

13h30 às 14h30 – Literatura/Romance: Lançamento de livro: “As Nuvens e o misterioso Senhor Destino”, com o escritor Dinivaldo de Almeida.

15h às 17h – Patrimônio, coleções pessoais e memória: Bate-papo sobre o Patrimônio cultural e arquivo com Elisabete Marin Ribas (Instituto de Estudos Brasileiros – IEB) e Norton Ficarelli (Instituto Pedra).

18h às 19h – Literatura de Cordel: Lançamento de cordel de bolso: “Chita”, com o escritor Luciano Braga e as cordelistas Graziela Barduco, Edimaria, Benedita De Lazari

19h às 20h – Literatura de Cordel – Cordel e cantorias com o grupo poético-literário-cantante Cordel Cantante.

————————————————————————————————-

12 de setembro:

12h às 13h – Literatura de Cordel – Lançamento de cordel: “O dragãozinho e Juvenal” com o cordelista João Gomes de Sá

– Lançamento de cordel: “O dragãozinho e Juvenal” com o cordelista João Gomes de Sá 14h às 15h – Contos urbanos/Literatura urbana – Bate-papo com o escritor Pedro Edson Constant, autor de “Contos de Santa Efigênia

– Bate-papo com o escritor Pedro Edson Constant, autor de “Contos de Santa Efigênia 17h às 18h30 – Poesia – Lançamento do livro “Curta a Metragem” com o bibliotecário Ronaldo Vieira

Lançamento do livro “Curta a Metragem” com o bibliotecário Ronaldo Vieira 19h às 21h – Literatura de Cordel – Sarau de versos e contos e literatura de cordel – Lançamento de cordel “Florescência” com o escritor Luiz Felipe e literatura de cordel com as cordelistas Maria Celma e Elielma.

————————————————————————————————-

13 de setembro

11h às 12h – Literatura Preta Infantil – Lançamento do livro “África: incrível para crianças” com o escritor Odair Marques

– Lançamento do livro “África: incrível para crianças” com o escritor Odair Marques 12h30 – 13h45 – Literatura Preta Infantil – Lançamento de livro “Pretinha sim” com Renato Gama

Lançamento de livro “Pretinha sim” com Renato Gama 14h às 15h – Literatura Periférica – Bate-papo com a poeta e romancista Patricia Jimin sobre Literatura periférica

sobre Literatura periférica 15h30 às 16h30 – Questão de Raça – Bate-papo com a socióloga Ruth Lopes e com escritor Wanderson Dusth

Bate-papo com a socióloga Ruth Lopes e com escritor Wanderson Dusth 16h50 às 17h50 – Biblioteca Inclusiva: Livro, Literatura e Bibliotecas ferramentas de inclusão com a bibliotecária Ana Virginia Ferreira Carmo

Livro, Literatura e Bibliotecas ferramentas de inclusão com a bibliotecária Ana Virginia Ferreira Carmo 18h às 19h30 – Literatura, biblioteca e a censura na Biblioteconomia com a presidenta do CRB-8, Ana Cláudia Martins, e vice-presidenta da FEBAB, Adriana Ferrari

com a presidenta do CRB-8, Ana Cláudia Martins, e vice-presidenta da FEBAB, Adriana Ferrari 20h às 21h – Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas

————————————————————————————————-

14 de setembro

11h30 às 12h30 – Literatura Periférica – Bate-papo com o autor Clayton Mendes

– Bate-papo com o autor Clayton Mendes 12h30 às 14h – Literatura de Cordel – Cirandar com Bule Bule – Literatura com Mestre Bule Bule

– – Literatura com Mestre Bule Bule 14h às 15h30 – Canções e Poemas Revolucionários com Netto Duarte e Caio Muniz

– com Netto Duarte e Caio Muniz 15h40 às 17h – Poesia de Cordel com Moreira de Acopiara

com Moreira de Acopiara 17h20 às 18h40 – Hip-hop e Poesia Social com Phantom DK

– com Phantom DK 19h às 20h – Literatura Periférica – Bate-papo com a autora Luciene VignoliMüller sobre seu livro “Colo Invisível”

————————————————————————————————-

15 de setembro

11h às 12h – Poesia Preta – Bate-papo com o poeta e bibliotecário Renan Wangler

– – Bate-papo com o poeta e bibliotecário Renan Wangler 12h30 às 13h30 – Poesia Preta Periférica – Bate-papo com o poeta Hugo Paz

– Poesia Preta Periférica – Bate-papo com o poeta Hugo Paz 14h às 15h – Libras na Biblioteca : por um espaço mais acessível com bibliotecário Alex Leandro Leal

– : por um espaço mais acessível com bibliotecário Alex Leandro Leal 15h às 19h – Sarau Antena Zero