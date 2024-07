Bienal do Mercosul divulga data da próxima edição depois de enchentes no RS

A 14ª Bienal do Mercosul, que acontece em Porto Alegre, foi marcada para os dias 27 de março a 1º de junho de 2025. A mostra estava planejada para este ano, mas precisou mudar o calendário devido à catástrofe provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Com o título “Estalo”, a mostra apresentará trabalhos que discutem como diferentes movimentos podem provocar transformações sociais e individuais, sejam elas no corpo ou na natureza.

“Durante este ano estamos envolvidos em iniciativas para a reconstrução do setor artístico e dos equipamentos”, disse Carmen Ferrão, diretora da Fundação Bienal do Mercosul. “Temos certeza que a mostra e parte da reconstrução, trará mais pessoas ao Rio Grande do Sul e movimentara a capital através da arte e da educação.”

Além da mostra principal, a Bienal também trará o projeto Portas para a Arte, em parceria com galerias de Porto Alegre, e Arte no Prato, que envolve negócios da gastronomia local, eventos que acontecem no mesmo período.