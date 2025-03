Bienal do Lixo 2025 promove arte e sustentabilidade

A Bienal do Lixo 2025 propõe ao público uma reflexão profunda sobre o consumo consciente, o cuidado com resíduos e as soluções sustentáveis. O evento ocorrerá entre os dias 21 e 25 de maio no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, e será um marco cultural com uma programação interativa, educativa e artística. A proposta é levar ao público uma experiência imersiva, com diversas atividades inclusivas, como intérpretes de Libras, audiodescrição e materiais acessíveis.

A edição de 2025 também passará por Salvador (BA) de 4 a 8 de junho, levando a mensagem cultural e socioambiental do evento para o norte do país. A programação será gratuita e as inscrições poderão ser feitas em breve através do Sympla.

Sucesso e expectativa para a edição de 2025

A primeira edição da Bienal, realizada em 2022, foi um sucesso, com cerca de 15 mil visitantes. Para este ano, a organização espera um público ainda maior, com a expectativa de receber até 20 mil visitantes em São Paulo. “A Bienal foi um grande sucesso, promovendo importantes reflexões sobre sustentabilidade. Em 2025, nossa meta é alcançar um número ainda maior de pessoas, ampliando nossa capacidade de engajamento com temas essenciais para o futuro do planeta”, comenta Rita Reis, diretora-executiva da Bienal do Lixo.

Com uma área de 3.000 m², o evento contará com uma estrutura central de um grande domo de 300 m², onde será possível conferir uma exposição com obras de 10 artistas que transformam resíduos, como papelão, plásticos e eletrônicos, em arte. “Acreditamos que a arte tem o poder de provocar mudanças de comportamento e inspirar um olhar mais responsável para os desafios ambientais”, afirma Mario Farias, um dos idealizadores da Bienal.

Atividades interativas e de conscientização

Entre as novidades desta edição, destaca-se a Casa Sustentável, um espaço interativo que mostrará como práticas ecológicas simples podem ser adotadas no cotidiano. O Desfile de Moda Consciente também trará reflexões sobre o impacto ambiental da indústria têxtil, chamando atenção para práticas mais responsáveis na produção de vestuário.

Outro destaque será a presença da ONG Ocean Sole, do Quênia, que traz ao evento duas obras feitas com chinelos reciclados retirados de praias e oceanos. “A Bienal do Lixo sempre buscou trazer projetos inovadores, que mostrem como resíduos podem ser transformados em arte e oportunidades”, afirma Rita Reis.

Além disso, o público poderá participar de oficinas criativas e práticas, como a Miniusina de Transformação, que permitirá que tampinhas plásticas coletadas sejam transformadas em objetos como chaveiros e porta-copos.

Diálogos e Mostra de Cinema

A programação também incluirá os Painéis de Diálogos, que acontecerão nos dias 21 e 22 de maio, com palestras e bate-papos com especialistas em sustentabilidade. Entre os dias 23 e 25 de maio, será realizada a Mostra de Cinema, com curtas e documentários que abordam temas sobre arte, meio ambiente e sustentabilidade.

Patrocinadores e apoios

A Bienal do Lixo 2025 é um projeto incentivado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o apoio do Ministério da Cultura, Rabobank, e outras importantes empresas e instituições, como Klabin, Deloitte, Faber-Castell e Celomax. O evento se conecta ainda à Conferência do Clima (COP 30), que ocorrerá em Belém (PA) em novembro deste ano.

Serviço:

São Paulo:

Data: 21 a 25 de maio de 2025

Local: Parque Villa-Lobos, São Paulo

Horário: Das 9h às 18h

Entrada: Gratuita via Sympla (em breve)

Endereço: Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2.001 – Alto dos Pinheiros – São Paulo/SP

Site: www.bienaldolixo.com.br

Salvador: