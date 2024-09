Bienal do Livro de SP: programação especial aos fãs de literatura Young Adult

A literatura Young Adult é um dos gêneros mais populares entre o público jovem, consagrando-se como um queridinho da Geração Z e dos booktokers. Essa categoria, que abrange histórias voltadas para adolescentes e jovens adultos – desde romances, fantasias, ficção cristã e até distopias -, também ganha uma programação especial na 27ª Bienal do Livro de São Paulo, que acontece do dia 06 a 15 de setembro, no Distrito Anhembi.



Com a presença de autores nacionais para sessão de autógrafos e bate-papo com os leitores nos estandes, confira a agenda abaixo e fique por dentro dos lançamentos YA:

Em Recalculando a Rota, publicado pela Plataforma21, a escritora Aimee Oliveira apresenta Vivian, uma jovem do subúrbio carioca que enfrenta os desafios de viver na periferia enquanto corre atrás do sonho de abrir sua própria clínica estética. A vida já não é fácil, mas tudo fica ainda mais complicado quando seu ex, Vinícius, reaparece após um acidente de moto e acaba sendo acolhido pela família da protagonista. Aimee, que é nascida em Niterói e mora em São Gonçalo, traz toda a vivência e ritmo do Rio de Janeiro para essa história cheia de reviravoltas, amor e muita resiliência, com uma pitada de bom humor e samba no pé.



Sessão de autógrafos: 07/09 (sábado), às 15h, no estande da VR Editora/Plaraforma21. Localizado na Rua C-70.

Em A magia que nos pertence, lançamento da Plataforma21, Fernanda Nia leva o leitor a uma cidade onde magia e tecnologia se misturam de um jeito único. Amanda e seus amigos se unem para capturar um algoritmo de redes sociais que ganhou vida e está causando confusão no Rio de Janeiro. Com um toque de romance, amizade e muita aventura, essa história faz a gente refletir sobre o que realmente importa na vida. Além de escrever, Fernanda Nia, que é autora e ilustradora carioca, também criou a capa desse lançamento, ao trazer todo o charme de suas ilustrações para essa “romantasia” cheia de personalidade.

Sessão de autógrafos: 07/09 (sábado), às 17h, no estande da VR Editora/Plaraforma21. Localizado na Rua C-70.

Neste lançamento da Buzz Editora, Depois das Cinco, Ivana vive em Rosedário, uma cidade conhecida por suas rosas raras, mas sua vida está longe de ser comum. Todos os dias, ela desaparece do mundo físico às seis da tarde e só retorna às cinco da manhã. Quando conhece Dario, que compartilha uma condição corporal em tempo oposto, surge uma paixão impossível entre os dois. Escrito por Bruno Haulfermet, um autor estreante e embaixador do Wattpad, a “romantasia” mistura mistério, fantasia e representatividade em uma história jovem e envolvente. Além de escritor, Bruno é designer e apaixonado por cultura pop.

Sessões de autógrafos: 07/09 (sábado), às 16h e 08/09 (domingo), às 13h, no estande da Buzz Editora. Localizado na Rua H-40.

No romance Amor em Jogo, Felipe Mateus, escritor natural de União dos Palmares e vencedor do Prêmio Ecos de Literatura 2022, leva os leitores a um reality show LGBTQIAPN+ em que um casal de ex-namorados, Henrique e Apolo, entra em um fake dating para tentar vencer o prêmio milionário do programa. Porém, agora os dois se odeiam e não imaginavam que teriam que lidar com antigos sentimentos que complicam o plano. Lançado pela Qualis Editora, o romance se passa em cenários paradisíacos do Nordeste e é marcado por humor, tensão e uma forte representatividade regional.

Sessão de autógrafos: 08/09 (domingo), às 16h, no estande da Qualis Editora. Localizado na Rua D-50.

Em As estrelas sempre brilham acima das nuvens escuras, a autora catarinense Pat Müller, conhecida por suas obras voltadas à espiritualidade, apresenta aos jovens leitores uma emocionante ficção cristã. A jovem Vicky, prestes a se formar no ensino médio, é transportada entre passado e futuro, confrontando seus erros e redescobrindo a fé. Publicado pela Editora Mundo Cristão, o livro mistura viagens no tempo com uma jornada de perdão e redenção, em meio a laços familiares e amizades verdadeiras.

Sessão de autógrafos: 07/09 (sábado), às 14h, no estande da Mundo Gospel. Localizado na Rua D-10.

No livro O horizonte mora em um dia cinza, a autora Tatielle Katluryn, que transformou as próprias experiências pessoais em inspiração literária, traz ao público o primeiro K-drama cristão publicado no Brasil pela Editora Mundo Cristão. A história acompanha Ayla, uma brasileira em luto, e Joon Hyuk, um coreano, enquanto suas vidas se entrelaçam em uma jornada de cura, fé e amor. Tatielle, que superou a perda do pai e desafios acadêmicos, explora temas profundos como ansiedade e bullying, oferecendo uma narrativa comovente sobre redenção e esperança.

Palestra: 07/09 (sábado), às 16h, na mesa redonda da Amazon – Nova Onda de Literatura Sul-coreana. Localizado no estande da Amazon Kindle Rua A-48

Sessão de autógrafos: 08/09 (domingo), às 14h, no estande da Mundo Gospel. Localizado na Rua D-10.

SERVIÇO DO EVENTO:

O que: 27ª Bienal do Livro de São Paulo

Quando: 06 a 15 de setembro

Local: Distrito Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana

Ingressos: https://www.bienaldolivrosp.com.br/pt-br/ingressos