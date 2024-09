Bienal do Livro abre as portas do mercado para autores independentes

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo terminou neste domingo (15), após 10 dias de evento. Segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal do Turismo, cerca de 700 mil visitantes estiveram na Bienal, o maior público em relação às edições anteriores nos últimos 10 anos. Organizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), a Bienal contou com mais de 83 autores nacionais e 33 autores estrangeiros.

Estreante na Bienal do Livro, Dorothy Rooma destaca a grande aproximação que o evento possibilita: “A conversa face a face com os meus leitores é, sem dúvidas, uma das principais experiências que um autor pode ter na Bienal do Livro. Além disso, o contato com professores e instituições de ensino foi muito proveitoso”, comenta a autora.

A autora começou a escrever e ilustrar durante a pandemia e, vivenciando no dia a dia com sua filha e neta, criou os personagem Teodoro e Aderbal, o primeiro inspirado em uma ilustração feita pela própria filha ainda em 1997, enquanto Aderbal foi inspirado em um gato de uma amiga.

Com uma coleção de dez livros com o dragão Teodoro, a autora passa por momentos diários dos pequenos como escovar os dentes, tomar banho e até comer verduras e legumes, sendo livros paradidáticos que buscam ajudar pais/familiares na rotina de convencer as crianças a realizarem tarefas essenciais para a vida.

“Todos os livros não dizem como executar a tarefa, mas criam espaços de organização. Então, ele passa por momentos que as crianças não gostam tanto, como legumes e escovar os dentes. Ele visa ensinar a organização que essa atividade demanda para ser executada”, explica Dorothy.

A coleção também possui um enfoque sociocultural com títulos como “Teodoro adora colorir”, “Teodoro adora o Masp” e “Teodoro adora brincadeiras infantis”, que combinam atividades de desenho e coloração. O princípio dos livros do Teodoro é ser um parceiro na hora de cumprir tarefas importantes e que devem ser estimuladas no dia a dia das crianças.

“A sensação final é que, infelizmente, ainda falta muito tempo para a próxima edição da Bienal. É um evento fundamental para todos que estamos no mercado literário e foi responsável por abrir portas e fazer com que muitas famílias conheçam obras que ainda não estão nas grandes editoras, mas que possuem valor e podem impactar positivamente a vida das crianças”, finaliza Dorothy.