Biden visita Manaus em marco histórico para cooperação ambiental Brasil-EUA

A visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Manaus, prevista para o próximo domingo (17), representa um marco histórico nas relações entre Brasil e EUA, especialmente no contexto ambiental. Esta será a primeira vez que um presidente norte-americano visitará a região amazônica, destacando a importância da proteção ambiental e o respeito às culturas locais. A embaixada dos EUA no Brasil afirmou que essa visita sublinha o compromisso de Biden com questões ambientais globais.

Durante sua estadia em Manaus, a equipe de Biden está considerando três locais para a visita: o Museu da Amazônia (Musa), o porto de Iranduba e o arquipélago fluvial de Anavilhanas. O Musa é um importante centro de pesquisa científica situado na reserva florestal Adolpho Ducke, enquanto Iranduba e Anavilhanas oferecem paisagens deslumbrantes do encontro das águas dos rios Solimões e Negro. Contudo, a agenda detalhada ainda permanece em sigilo.

Além dos compromissos ambientais, há expectativa de Biden se reunir com lideranças indígenas, embora os detalhes desse encontro também estejam sob rigoroso sigilo. A viagem ocorre num momento crucial para as relações internacionais, já que Biden segue para a cúpula do G20 no Rio de Janeiro após sua passagem pela Amazônia.

A visita de Biden vem poucos dias após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA, o que pode trazer mudanças significativas nas relações diplomáticas entre os dois países. O presidente brasileiro Lula destacou a necessidade de cooperação global em questões ambientais e sugeriu que Trump deveria manter os EUA no Acordo de Paris. Essa visita é vista como uma das últimas missões internacionais de Biden antes do término de seu mandato em janeiro de 2025.

Com toda a atenção voltada para esta histórica visita à Amazônia, as expectativas são altas quanto aos impactos futuros na cooperação ambiental entre Brasil e Estados Unidos.