Biden Se Despede da Presidência com Baixa Aprovação e Legado Controverso

O presidente Joseph R. Biden Jr., de 82 anos, deixará a Casa Branca nesta segunda-feira, dia 20, após um período marcado por desafios significativos ao longo de seu mandato, que teve início em 2021. Sua administração encerra com uma taxa de aprovação de apenas 36%, conforme apontado por uma pesquisa recente da CNN, a mais baixa desde que assumiu o cargo.

Segundo especialistas em ciência política, Biden será lembrado principalmente pela derrota dos democratas nas eleições do ano passado e por suas polêmicas decisões, incluindo um perdão absoluto concedido ao seu filho Hunter, contradizendo suas declarações anteriores de que não o faria.

Joseph Biden é um veterano da política americana, tendo atuado como vice-presidente sob Barack Obama entre 2009 e 2017 e como senador por mais de 50 anos. Quando decidiu se candidatar à presidência há quatro anos, era visto como uma das principais figuras capazes de derrotar Donald Trump, o que efetivamente ocorreu.

Ao assumir o cargo no contexto da pandemia de Covid-19 e uma crise econômica que levou a inflação nos Estados Unidos a alcançar 9,1%, a mais alta em quatro décadas, Biden enfrentou um cenário desafiador. Quatro anos depois, ele deixa o cargo com a inflação reduzida para 2,9% e uma taxa de desemprego próxima ao pleno emprego. Contudo, essa recuperação não foi suficiente para apagar a insatisfação popular gerada pelo aumento dos preços, um fator que influenciou diretamente na vitória republicana nas últimas eleições.

A perspectiva dos analistas é de que o legado de Biden será marcado negativamente. Ele abandonou sua candidatura presidencial três meses antes das eleições após um desempenho abaixo das expectativas em um debate contra um candidato republicano. O presidente apoiou sua vice-presidente Kamala Harris como sua sucessora na corrida eleitoral.

Críticos argumentam que Biden demorou para desistir da candidatura e que isso prejudicou as chances democratas. Robert Shapiro, professor de ciência política da Universidade Columbia, afirma que a percepção negativa sobre o governo Biden afetou diretamente a imagem de Harris durante a campanha.

Em dezembro passado, Biden tomou outra decisão controversa ao conceder perdão irrestrito ao filho Hunter, condenado por mentir sobre seu uso de drogas na compra de uma arma. Essa ação gerou críticas internas dentro do partido e levantou questões sobre sua credibilidade após prometer não intervir no caso.

Analistas também destacam outros aspectos negativos da administração Biden, como a retirada caótica das tropas americanas do Afeganistão e o aumento recorde no número de imigrantes indocumentados cruzando a fronteira sul dos Estados Unidos. O Talibã reassumiu o controle do Afeganistão logo após o anúncio da retirada das tropas, resultando em cenas dramáticas no aeroporto de Cabul.

A Casa Branca defende que as dificuldades enfrentadas foram herdadas de administrações anteriores e caracterizam uma operação já desgastada. Shapiro observa que embora tenham ocorrido conquistas durante seu governo, a tendência é que os políticos sejam mais punidos por falhas do que recompensados por sucessos.

Dentre os avanços atribuídos à gestão Biden está a lei de redução da inflação, que incluiu investimentos em energia verde e contribuiu para controlar os preços. Ele também é creditado por impulsionar o crescimento econômico dos Estados Unidos após a pandemia.

Apesar das críticas atuais, Aaron Kall, diretor do debate na Universidade de Michigan, acredita que o legado político de Biden pode ser reavaliado com o tempo. Ele destaca que Biden teve sucesso em aprovar uma agenda doméstica robusta nos primeiros anos de sua presidência e menciona comparações com Jimmy Carter, cuja reputação melhorou após deixar o cargo.

Enquanto os analistas reconhecem as dificuldades enfrentadas por Biden durante sua gestão, eles também ressaltam suas conquistas significativas nas áreas de infraestrutura e resposta à pandemia. A diferença entre os dois ex-presidentes é notável: Carter deixou a Casa Branca aos 56 anos e foi capaz de reverter a percepção negativa sobre seu legado ao longo dos anos.