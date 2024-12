Biden falha em meta de carros elétricos para o governo dos EUA

Um relatório recente do Government Accountability Office (GAO), divulgado nesta terça-feira, apontou que as agências governamentais dos Estados Unidos falharam em atingir suas metas de aquisição de veículos elétricos para a frota federal. Segundo o documento, no ano orçamentário de 2023, a maioria das compras foi destinada a veículos movidos a gasolina, resultando na aquisição de apenas 5.500 veículos elétricos. Este número representa apenas 60% da meta estabelecida para as 11 agências, que era de 9.500 veículos.

Desafios na implementação das metas de sustentabilidade

Em dezembro de 2021, o presidente Joe Biden emitiu um decreto que determinava o fim das compras de veículos à gasolina pelo governo até 2035. Além disso, ele estipulou que 100% das aquisições federais de veículos leves deveriam ser compostas por modelos elétricos ou híbridos plug-in até 2027.

A não conformidade com essas diretrizes levanta preocupações sobre o comprometimento do governo americano com a transição para uma frota mais sustentável e os objetivos climáticos mais amplos do país. A administração Biden tem buscado intensificar a adoção de tecnologias limpas, mas os resultados obtidos até agora indicam que ainda há um longo caminho a percorrer.