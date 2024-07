Biden comete gafe e apresenta Zelenski como Putin na Otan

“Senhoras e senhores, presidente Putin”, disse o americano Joe Biden ao apresentar o ucraniano Volodimir Zelenski no encerramento da cúpula da Otan, aliança militar ocidental.

O democrata recuperou-se rapidamente, voltando ao microfone chamando o colega pelo nome e dizendo: “Vai derrotar o presidente Putin, presidente Zelenski. Estou tão focado em derrotar Putin”. Zelenski deu uma risada discreta e a escondeu com a mão, agradecendo o americano ao assumir o púlpito.

Mas a gafe, inofensiva em outros tempos em que elas eram parte do folclore associado ao político, ocorre em meio ao debate sobre as capacidades de Biden em seguir tentando a reeleição.

O escorregão ocorreu minutos antes da entrevista coletiva em que o democrata tentará convencer seus correligionários de que tem condições de bater o antecessor Donald Trump em novembro.

A pressão para a saída de Biden da corrida explodiu com seu titubeante desempenho no debate da CNN com o republicano, há duas semanas. Ele parecia atordoado e deu respostas incoerentes, além de exprimir linguagem corporal frágil.

Desde então, sua campanha tenta assegurar que tudo foi só um acidente, mas uma entrevista na semana passada deixou todos de cabelo em pé. A gafe Putin-Zelenski não ajudou em nada.