Bicicletário do Terminal Amaral Gurgel será interditado a partir de 18 de março

A SP Terminais Noroeste, concessionária responsável pelos terminais urbanos do Bloco Noroeste, em São Paulo, informa que, em continuidade às obras de requalificação do Terminal Amaral Gurgel, a partir de 18 de março de 2024, o bicicletário será temporariamente interditado para obras.

Assim como outros espaços do empreendimento, a revitalização dos bicicletários faz parte das obras de requalificação dos terminais urbanos da capital. O local passará pelo processo de hidrojateamento e pintura completa de sua estrutura trazendo mais comodidade e qualidade no atendimento aos usuários e passageiros do transporte público da capital.

Ao todo o bicicletário do Terminal Amaral Gurgel possui 50 vagas de uso rotativo, funciona 24 horas por dia e é um serviço gratuito. Para a utilização, basta se dirigir até o local, realizar o cadastro e seguir as orientações do funcionário responsável pelo atendimento.

As intervenções serão realizadas de acordo com projetos previamente aprovados pelo poder concedente, bem como para garantir mais conforto, segurança e qualidade no atendimento dos cidadãos. Durante as obras e com o intuito de esclarecer possíveis dúvidas, funcionários da concessionária permanecem à disposição dos usuários, além de faixas e banners que auxiliam na comunicação das informações mais relevantes.