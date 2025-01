Bicho-preguiça é resgatado após choque elétrico em Mogi das Cruzes

Na última quinta-feira (30), um bicho-preguiça foi resgatado em uma árvore na cidade de Mogi das Cruzes, situada na região metropolitana de São Paulo. O animal sofreu um choque elétrico ao tentar se movimentar na copa da árvore, localizada nas proximidades da rodovia Pedro Eroles.

A intervenção da Polícia Ambiental foi necessária para garantir a segurança do animal e dos motoristas. Para realizar o resgate, os agentes interromperam o fluxo de veículos na via e utilizaram uma escada Magirus, permitindo que um profissional alcançasse o bicho-preguiça. Durante a descida, o animal abriu os braços e tentou agarrar um galho, mas acabou sendo conduzido com segurança.

Após o resgate, o bicho-preguiça foi colocado em uma caixa de papelão e transportado para o Centro de Recuperação de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Alto Tietê. No local, recebeu cuidados veterinários e, felizmente, apresenta boas condições de saúde.