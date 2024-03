Bicampeã olímpica Paula Pequeno é a convidada do projeto “Mentalidade Vencedora” na Divisão Especial sub-18 feminina

Novidade da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para a temporada 2024 do Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS), o projeto “Mentalidade Vencedora” leva mais uma campeã olímpica para passar um pouco de sua experiência aos jovens atletas. Depois do líbero Serginho e do ponteiro Dante, a palestrante da vez é Paula Pequeno – ouro em Pequim 2008 e Londres 2012 –, que estará em Maringá (PR) durante a disputa da Divisão Especial sub-18 feminina, que acontece em Maringá (PR).

“É muito bom fazer parte desse projeto da CBV. Faço palestras para o mundo coorporativo, mas conversar com novos talentos do voleibol é especial. Conheço esse mundo do esporte e temos a mesma linguagem. Já passei por todas essas fases e compartilhar a minha história e experiência com elas é incrível. Espero que isso ajude na jornada de cada uma. Elas terão que trilhar seu caminho, passar por dificuldades, mas quero mostrar que podem chegar nos seus sonhos”, diz Paula Pequeno.

A disputa pelo título da Divisão Especial sub-18 feminina terá 10 equipes (Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso). Todos os jogos terão transmissão do Canal Vôlei Brasil, streaming oficial da CBV. O atleta eleito como o melhor da competição receberá como prêmio uma bolsa de estudos oferecidas pela UniCesumar.

Destaque das seleções de base do Brasil, a ponteira Helena, de 19 anos, que disputa da Superliga Bet7K pelo Sesc RJ Flamengo, sabe a importância do CBS para a formação dos atletas. “O CBS foi uma experiência muito boa. É muito bom participar de todas essas etapas, me ajudou a crescer como atleta. Joguei duas edições por Santa Catarina e fui campeã nas duas. O CBS me ajudou a evoluir para chegar no adulto. É um campeonato incrível”, explica Helena.