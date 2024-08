Bibliotecas de Santo André terão contação de histórias e fantoches em agosto

Neste mês de agosto, as bibliotecas municipais de Santo André estão com uma programação especial de atividades para toda a família, especialmente a criançada. A iniciativa, que conta com contação de histórias, fantoches e gincana lúdica, tem como objetivo aproximar a comunidade das bibliotecas e promover a utilização desses espaços públicos para proporcionar experiências educativas e culturais.

Na sexta-feira (9), a biblioteca da Via Humaitá recebe a contadora Soraia Salles para contar a história “Atrás da Mata Tem…”, inspirada no livro “Meu Vô Apolinário”, do consagrado autor indígena Daniel Munduruku, em dois horários, às 10h e às 14h.

O livro é uma autobiografia do autor que apresenta com muito carinho suas lembranças da infância de sua vida na cidade e das férias que passava todos os anos na aldeia onde ouvia os conselhos de seu avô Apolinário e as histórias sobre a cultura de seu povo ancestral. A atividade se repete no dia 22 (quinta-feira), na biblioteca Vila Floresta, também às 10h e às 14h.

Teatro de fantoches e gincana lúdica sobre acessibilidade e inclusão são as atividades que as arte-educadoras Márcia Freitas Sousa e Ive Hiluany promovem na biblioteca Vila Palmares, no dia 16 (sexta-feira), sempre às 10h.

A biblioteca de Paranapiacaba recebe a contação de uma das mais conhecidas histórias do folclore brasileiro, a Lenda da Vitória Régia, na voz de Daniela Gomes, no dia 19 (segunda-feira), às 10h e às 14h. A narrativa explica a origem da planta aquática vitória-régia, que é símbolo da Amazônia. Segundo essa lenda indígena e amazônica, a vitória-régia é originalmente uma índia que se afogou após se inclinar no rio para tentar tocar o reflexo da Lua.

As atividades são gratuitas e não é preciso realizar inscrições.

Atividades nas bibliotecas de Santo André:

9/8 – Sexta-feira | 10h e 14h

Biblioteca de Vila Humaitá

Endereço: Rua Guerra Junqueira, 366

Contação de história-“Atrás da Mata Tem…”

16/8 – Sexta-feira | 10h

Biblioteca Vila Palmares

Endereço rua Arnaldo Rocha, 220

Teatro de fantoches e gincana lúdica

19/8 – Segunda-feira | 10h e 14h

Biblioteca de Paranapiacaba

Endereço: Rua Rodrigues Alves, s/n



Contação de histórias

22/8 – Quinta-feira |10h e 14h

Biblioteca da Vila Floresta

Endereço: Rua Parintins, 344

Contação de histórias – Lenda da Vitória Régia

30/8 – Sexta-feira | 10h

Biblioteca Vila Sá

Endereço: Avenida Nova Iorque, s/n

Teatro de fantoches e gincana lúdica