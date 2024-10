Bibliotecas de Santo André divulgam programação de outubro

As bibliotecas municipais de Santo André estão com uma programação diversificada neste mês de outubro. Contação de histórias sobre povos originários, ação cultural sobre inclusão e roda de conversa com terapeutas a respeito do perdão são algumas das propostas para os munícipes.

A Biblioteca da Vila Linda recebe no dia 3 (quinta-feira), às 10h e às 14h, a contação da história ‘Atrás da Mata Tem…’, inspirada no livro ‘Meu Vô Apolinário’, do consagrado autor indígena Daniel Munduruku. Soraia Salles será a responsável por conduzir a atividade.

A obra é uma autobiografia do autor que apresenta com muito carinho as lembranças da infância de sua vida na cidade e também das férias que passava todos os anos na aldeia, onde ouvia os conselhos de seu avô Apolinário e as histórias sobre a cultura de seu povo originário.

Haverá ainda uma ação cultural que abordará o tema inclusão. No dia 11 (sexta-feira), na Biblioteca Parque Erasmo Assunção, e dia 25 (sexta-feira), na Biblioteca Cata Preta, a atividade ‘Conexões Inclusivas’ promoverá uma sensibilização sobre acessibilidade e inclusão do público escolar promovendo a vivência com a servidora Márcia Sousa, deficiente visual, e apresentação de fantoches com Ive Hiluany para conhecimento do universo dos deficientes.

Como oferecer ajuda, como orientar e fatos curiosos do cotidiano são abordados com as crianças. Também é apresentado o alfabeto Braille.

Por fim, no dia 29 (terça-feira), às 14h30, a Biblioteca Cecília Meireles recebe a roda de conversa ‘Por que perdoar?’, um encontro com os terapeutas Paulo Petreca e Lucia Petreca sobre a compreensão das nossas emoções. Como identificá-las, percebê-las e senti-las.

Não é necessário fazer inscrições antecipadas para nenhuma das atividades.

Serviço

Contação da história ‘Atrás da Mata Tem…’, inspirada no livro ‘Meu Vô Apolinário’ – com Soraia Salles

Data: 3/10 (quinta-feira)

Horário: às 10h e às 14h

Local: Biblioteca Vila Linda

Endereço: Rua Carijós, 2.286 – Vila Linda

Ação cultural ‘Conexões Inclusivas’, vivência com a servidora Márcia Sousa, deficiente visual, e apresentação de fantoches com Ive Hiluany

Data: 11/10 (sexta-feira)

Horário: às 10h

Local: Biblioteca Parque Erasmo Assunção

Endereço: Rua Ipanema, 253 – Parque Erasmo Assunção

Data: 25/10 (sexta-feira)

Horário: às 10h

Local: Biblioteca Cecília Meireles

Endereço: Praça Waldemar Soares, s/n – Parque das Nações

Roda de conversa – ‘Por que perdoar?’, com os terapeutas Paulo Petreca e Lucia Petreca

Data: 29/10 (terça-feira)

Horário: 14h30

Local: Biblioteca Cecília Meireles

Endereço: Praça Waldemar Soares, s/n – Parque das Nações